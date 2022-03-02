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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı! ''Yazık ettin kendine!''

02.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü voleybolcu Zehra Güneş, yeni saçlarıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kahkül kestiren Zehra Güneş'in yeni imajı, takipçileri tarafından beğenilmedi.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in son haline tepki yağdı! ''Yazık ettin kendine!''

Vakıfbank Spor Kulübü'nün resmi Instagram hesabı, Zehra Güneş'in yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Güzel voleybolcunun yeni saçlarına eleştiri yağdı.

Zehra Güneş'in kahküllü pozuna, ''Zehra ne yaptın kendine!'', ''Zehra kendine yazık etmiş'', ''Kafana kase koyup mu kestiler, bu nasıl saç'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini hala aynı kulüpte sürdüren Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş, özellikle Koreli taraftarların ilgi odağı olmuştu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

Zehra Güneş, bir dönem ünlü basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşamıştı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

Şimdilerde Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile birlikte olan Zehra Güneş, sosyal medyada da oldukça aktif.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan güzel voleybolcu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

Zehra Güneş'in pozlarına övgü dolu yorumlar yağıyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! ''Zehra ne yaptın kendine!''


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