MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ünlü yönetmen Ezel Akay, Yarım Kalan Aşklar dizisinde oyuncu oldu! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Ünlü yönetmen Ezel Akay, Yarım Kalan Aşklar dizisinde oyuncu oldu! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2020 00:28 | Son Güncelleme

BluTV için çekilen Yarım Kalan Aşklar’ın oyuncu kadrosunda sürpriz bir isim dikkatleri çekiyor. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizi için ünlü yönetmen Ezel Akay bu sefer kamera arkasından önüne geçiş yapıyor.

Ünlü yönetmen Ezel Akay, Yarım Kalan Aşklar dizisinde oyuncu oldu! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Ezel Akay, BluTV’nin sıra dışı hikayeye sahip olan dizisi ‘Yarım Kalan Aşklar’da korkulan bir mafya babası olan Ayı İsmet’e hayat veriyor. Usta isim, gerek karakterinin kendine has giyim tarzıyla gerekse hikayedeki kilit rolüyle dikkat geçiyor.

ezel-akay-2-jl4P

Aşk ve aksiyon dolu hikayede dengeleri değiştirecek İsmet karakteriyle izleyeceğimiz Ezel Akay, ekranlara dönüş hikayesini şöyle dile getirdi:

"Son zamanlarda okuduğum en iyi dizi senaryosuydu, öncelikle bu beni heveslendirdi. Yönetmenimiz Umur Turagay bu işin iç gıcıklayıcı ve sineması sağlam bir anlatı olacağının garantisiydi benim için. Öyle de oldu sanıyorum. Neredeyse kariyerlerimizin başından beri tanışıyoruz Umur ile. Özellikle oyuncu yönetiminde hem Umur’un hem de ikinci yönetmenimiz Gamze Turagay’ın titizliği de beni ve diğer oyuncuları çok olumlu etkiledi. Çok eğlenceli, ilginç karakterlerle bezeli, gizemli, aksiyon dolu bir hikaye... 'Kötü adam' oynamak da çok zevkliymiş."
ezel-akay-vyRt
Ezel Akay’ın yanı sıra Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı merakla beklenen projenin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Umur Turagay otururken, senaryo ekibinde Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur bulunuyor.

yarimkalanasklar-blutv2020-G6J3

Çekimleri devam eden ‘Yarım Kalan Aşklar’ çok yakında BluTV’de izleyici karşısına çıkacak.

TOLGA SARITAŞ KONUK OLUYOR

Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı aksiyon ve aşk dolu hikayeye sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş da konuk oyuncu olarak dahil oldu. Sürpriz bir rol ile diziye dahil olan Tolga Sarıtaş’ın Yarım Kalan Aşklar’da hayat vereceği karakter ise merak konusu.

tolga-saritas-yarim-kalan-asklar-eoXz

YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU NEDİR?

Yarım Kalan Aşklar dizisinde yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavı anlatılacak.
yarım kalan aşklar
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikayesini anlatan dizinin setinden ilk kareler yayınlandı.
yarım kalan aşklar2

Dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.

yarım kalan aşklar3

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Ve o diziyle dönüyor! Yine sakalları uzatmaya başladıVe o diziyle dönüyor! Yine sakalları uzatmaya başladı
Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Asansörde yakalanmışlardı! Teklifi şaşırttı

Asansörde yakalanmışlardı! Teklifi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosu belli oldu! Kırmızı Oda TV8'de ne zaman başlıyor? İşte konusu ve fragmanı

TV8'in dizisine yeni oyuncular katıldı!

Tövbeler Olsun dizisinden yeni fragman yayınlandı! İşte Tövbeler Olsun konusu ve oyuncuları

Tövbeler Olsun'dan eğlenceli fragman!

Engin Altan Düzyatan Barbaros'la dönüyor! Sakallarını uzatmaya başladı

Ve o diziyle dönüyor! Yine sakalları uzatmaya başladı

Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Beren Saat final sezonu için göz kırptı!

Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu final bölümüyle sosyal medyayı salladı! Bihter ve Behlül unutulmadı!

Aşk-ı Memnu final bölümüyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Furkan Palalı sürprizi! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.