Ünlü yönetmen Ezel Akay, Yarım Kalan Aşklar dizisinde oyuncu oldu! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

"Son zamanlarda okuduğum en iyi dizi senaryosuydu, öncelikle bu beni heveslendirdi. Yönetmenimiz Umur Turagay bu işin iç gıcıklayıcı ve sineması sağlam bir anlatı olacağının garantisiydi benim için. Öyle de oldu sanıyorum. Neredeyse kariyerlerimizin başından beri tanışıyoruz Umur ile. Özellikle oyuncu yönetiminde hem Umur’un hem de ikinci yönetmenimiz Gamze Turagay’ın titizliği de beni ve diğer oyuncuları çok olumlu etkiledi. Çok eğlenceli, ilginç karakterlerle bezeli, gizemli, aksiyon dolu bir hikaye... 'Kötü adam' oynamak da çok zevkliymiş." Ezel Akay’ın yanı sıra Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı merakla beklenen projenin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Umur Turagay otururken, senaryo ekibinde Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur bulunuyor.

Aşk ve aksiyon dolu hikayede dengeleri değiştirecek İsmet karakteriyle izleyeceğimiz Ezel Akay, ekranlara dönüş hikayesini şöyle dile getirdi:

Ezel Akay, BluTV’nin sıra dışı hikayeye sahip olan dizisi ‘ Yarım Kalan Aşklar ’da korkulan bir mafya babası olan Ayı İsmet’e hayat veriyor. Usta isim, gerek karakterinin kendine has giyim tarzıyla gerekse hikayedeki kilit rolüyle dikkat geçiyor.

Çekimleri devam eden ‘Yarım Kalan Aşklar’ çok yakında BluTV’de izleyici karşısına çıkacak.

TOLGA SARITAŞ KONUK OLUYOR

Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı aksiyon ve aşk dolu hikayeye sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş da konuk oyuncu olarak dahil oldu. Sürpriz bir rol ile diziye dahil olan Tolga Sarıtaş’ın Yarım Kalan Aşklar’da hayat vereceği karakter ise merak konusu.

YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU NEDİR?

Yarım Kalan Aşklar dizisinde yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavı anlatılacak.



Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikayesini anlatan dizinin setinden ilk kareler yayınlandı.



Dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.



