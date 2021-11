Bütçesi dudak uçuklamıştı! Netflix’in en pahalı yapımı olan Red Notice rekor kırdı

Rawson Marshall Thurber tarafından yazılıp yönetilen Red Notice, Netflix’te vizyona girmeden önce daha önceden belirlenen az sayıdaki sinema salonunda gösterilmişti. Eleştirmenlerin olumsuz yorum yaptığı film, dijital platformda yayınladığı gün en çok izlen yapım olarak rekor kırdı. Filmin başrol oyuncuları Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Dwayne Johnson, başarılarını sosyal medya hesaplarındna yayınladıkları bir gönderiyle kutladı.

200 milyon bütçesi ile Netflix’in en pahalı yapımlarından biri olarak kabul edilen Red Notice, aksiyon komedi türünde seyircisini selamladı. Gişede istediği başarıya ulaşmayan yapımın yüzü dijital platformda güldü.

RED NOTİCE FİLMİNİN KONUSU

Film, Dwayne Johnson tarafından canlandırılan FBI ajanı John Harley’nin, Ryan Reynolds‘ın hayat verdiği Nolan Booth ile zorunlu bir ortalık kurarak Gal Gadot‘un canlandırdığı The Bishop lakaplı ünlü sanat hırsızını yakalamak için girdikleri mücadeleyi konu ediniyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda The Umbrella Academy’de izlediğimiz Ritu Arya‘nın yanı sıra Chris Diamantopoulos ve Ivan Mbakop da yer alıyor.

Rawson Marshall Thurber filmin yaratım sürecinde Indiana Jones serisinden ve özellikle serinin Raiders of the Lost Ark filminden ilham aldığını söylüyor. Yönetmenin gelecek yapımları arasında Jake Gyllenhaal ve Jessica Chastain‘in başrolünü paylaştığı bilimkurgu filmi The Division bulunuyor.