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  4. Ünlü YouTuber Mel Thompson hayatını kaybetti! Eşinin paylaşımı herkesi duygulandırdı

Ünlü YouTuber Mel Thompson hayatını kaybetti! Eşinin paylaşımı herkesi duygulandırdı

28.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube’da dünyaca ünlü bir makyaj kanalına sahip olan Mel Thompson 35 yaşında hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi olan Thompson’ın eşi Puffin Thompson sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşinin vefat ettiğini duyurdu. Ölüm nedeni henüz bildirilmeyen fenomenin sevenleri derin bir üzüntü yaşadı.

Ünlü YouTuber Mel Thompson hayatını kaybetti! Eşinin paylaşımı herkesi duygulandırdı

4 çocuk annesi YouTube fenomeni Mel Thompson’ın vefat haberi sosyal medyada gündem yarattı. Acı haberi Thompson’ın eşi Puffin Thompson verdi. Instagram'dan bir açıklama yapsan Thompson eşinin ölüm nedenini açıklamadı. Ancak ünlü Youtuber'ın Ehlers-Danlos sendromu dahil birçok sağlık sorunuyla boğuştuğu biliniyordu. Sosyal medya hesabından sık sık sağlık sorunlarıyla ilgili paylaşımlar yapan Thompson’ın dün gece saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

“ONU SONSUZA KADAR ÖZLEYECEĞİM”

eşi kapak

Eşi ve çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Puffin Thompson gönderisine, “Mel, ne yazık ki dün gece vefat etti. Onu anlatan sadece 10 fotoğraf seçmek benim için gerçekten zordu. Güzel bir insanı kaybettik. Onun sadece güldüğü fotoğrafları paylaşıyorum. Ne kadar sevildiğini görmek harika.” notunu ekledi.

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Eşinin hayranlarından gelen mesajları cevapladığını anlatan Puffin Thompson eşinin vefatı üzerine yaşadığı acıyı “O herkesi çok sevdi. Onu sevmeye ve sonsuza kadar özlemeye devam edeceğim. O ailemizin en önemli parçasıydı. Hiç düşünmeden birine yardım etmek için her şeyi yapardı. Keşke onu geri alabilseydim” sözleriyle anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
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