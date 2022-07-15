Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları

Ünlüler, sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini bir kez daha lanetlediler. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

HAKAN URAL

"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."

ACUN ILICALI

"Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."



EBRU GÜNDEŞ

ALİŞAN

ÜMİT ERDİM





