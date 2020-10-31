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Ünlülerden İzmir depremi paylaşımları

31.10.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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AFAD'dan gelen son dakika haberine göre; saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralanların olduğu deprem sonrası ünlü isimlerden İzmir'e destek mesajları yağdı.

Ünlülerden İzmir paylaşımları

Acun Ilıcalı:

Acun Ilıcalı:
Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız onlarla..

Ata Demirer

Ata Demirer

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses
Dualarım sizinle

Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan
Geçmiş olsun İzmir.

Mert Fırat

Mert Fırat

Tarkan

Tarkan

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
Geçmiş olsun güzel İzmir. Kayıplar için baş sağlığı, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremden etkilenen tüm bölgelerde bu büyük korkuyu yaşayan herkes ve mucize kurtuluşların devamı için dualarım sizlerle

Demet Evgar

Demet Evgar

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
Geçmiş olsun Güzel İZMİRİM

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Fazıl Say

Fazıl Say

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal
Geçmiş olsun canım güzel İzmirim

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

İrem Derici

İrem Derici

Pınar Altuğ Atacan

Pınar Altuğ Atacan
Çok geçmiş olsun güzel İzmir’im

Alp Kırşan

Alp Kırşan

Demet Akbağ

Demet Akbağ

Hazer Amani

Hazer Amani

Funda Arar

Funda Arar

Nergis Kumbasar

Nergis Kumbasar

Haluk Levent

Haluk Levent

Amine Gülşe

Amine Gülşe

Ahmet Kural

Ahmet Kural

Beren Saat

Beren Saat

Özcan Deniz

Özcan Deniz

Çağan Irmak

Çağan Irmak

Alişan

Alişan

Gönül Yazar

Gönül Yazar

Yıldız Çağrı Atiksoy

Yıldız Çağrı Atiksoy

Begüm Kütük

Begüm Kütük

İbrahim Büyükak

İbrahim Büyükak

Demet Akalın

Demet Akalın

Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç

Burcu Güneş

Burcu Güneş

Hande Yener

Hande Yener

Murat Cemcir

Murat Cemcir

Aslı Enver

Aslı Enver
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