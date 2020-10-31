Ünlülerden İzmir depremi paylaşımları

Hayatını kaybedenlerin ve yaralanların olduğu deprem sonrası ünlü isimlerden İzmir'e destek mesaj ları yağdı.

Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız onlarla..

Burcu Esmersoy

Geçmiş olsun güzel İzmir. Kayıplar için baş sağlığı, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremden etkilenen tüm bölgelerde bu büyük korkuyu yaşayan herkes ve mucize kurtuluşların devamı için dualarım sizlerle