Ünlülerden Sıla'ya Dev Destek!

Sıla'nın Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa başvurmasıyla birlikte birçok ünlü sosyal medya hesaplarından kadına şiddeti ayıplayan ve Sıla'ya destek olduklarını belirten gönderiler paylaştı. Bu olayla birlikte bizim de temennimiz, her ne olursa olsun kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu tüm topluma kabul ettirmek.

Ümit ediyoruz ki Sıla'nın başına gelen bu vahim olay, şiddet karşısında sessiz kalmamaları için bütün kadınları cesaretlendirir.

https://www.instagram.com/p/BppARNIDjVf/?utm\_source=ig\_web\_button\_share\_sheet

Ünlülerden Sıla'ya destek paylaşımları

Sıla'nın Instagram hesabından yaptığı bu açıklamanın ardından birçok ünlü de sosyal medya hesapları üzerinden Sıla'nın yanında olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.

1. Nevşin Mengü, Kural'ı çok sert bir şekilde eleştirdi

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2. Ünlü Hukukçu Bahadır Erdem, erkek egemen anlayışını bu sözlerle eleştirdi

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3. Demet Akalın'dan Sıla'nın yanında olduğunu belirten paylaşım

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4. Mustafa Sandal açtı ağzını yumdu gözünü: "Yeter artık! Kadına şiddet olaylarından sıkıldık, bunaldık! Nasıl adamsınız siz arkadaş?"

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5. Berna Laçin kadına şiddeti 'vahşet' olarak tanımladı

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6. Hadise de Sıla'yla iyi dileklerini paylaşan ünlüler arasında

https://www.instagram.com/p/Bpo8kqknslF/?utm\_source=ig\_embed

5. Melis Alphan: "Şiddete razı gelmeyen, ortaya çıkıp “Ben şiddet gördüm/görüyorum” diyerek şikayetçi olan kadınlar mağdur psikolojisinden kurtulup inanılmaz güçleniyorlar."

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6. Armağan Çağlayan Sıla'ya kendi şarkısından bir dizeyle destek oldu

https://twitter.com/Armagan\_caglaya/status/1058002053451145218