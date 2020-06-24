Ünlülerden Sıla'ya Dev Destek!

Sıla'nın Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa başvurmasıyla birlikte birçok ünlü sosyal medya hesaplarından kadına şiddeti ayıplayan ve Sıla'ya destek olduklarını belirten gönderiler paylaştı. Bu olayla birlikte bizim de temennimiz, her ne olursa olsun kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu tüm topluma kabul ettirmek.
Ümit ediyoruz ki Sıla'nın başına gelen bu vahim olay, şiddet karşısında sessiz kalmamaları için bütün kadınları cesaretlendirir.
https://www.instagram.com/p/BppARNIDjVf/?utm\_source=ig\_web\_button\_share\_sheet
Sıla'nın Instagram hesabından yaptığı bu açıklamanın ardından birçok ünlü de sosyal medya hesapları üzerinden Sıla'nın yanında olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.
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https://www.instagram.com/p/Bpo1Wk1lyRI/
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https://www.instagram.com/p/Bpo8kqknslF/?utm\_source=ig\_embed
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6. Armağan Çağlayan Sıla'ya kendi şarkısından bir dizeyle destek oldu
https://twitter.com/Armagan\_caglaya/status/1058002053451145218
https://www.instagram.com/p/BppI0xan6sW/
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