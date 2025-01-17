Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt! "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 saat süren MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" dedi.

Özel şunları ifade etti:

"BU SAVAŞ İLANINI KABUL EDİYORUZ"

"Bu düpedüz savaş ilanıdır. Kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı, siyaset çerçevesi içinde saygı diliyle ne kadar cevap verebiliriz emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler. Bir protesto değil, iktidara gelme sürecinden bahsediyorum.

"NE VAR BİLMEDİĞİMİZ?"

İktidarı devretmeye hazırlansınlar. Turpların büyüğü heybede demek ne demek? Dün benim başkanım tutuklandı. Daha büyük şeyler olduğunu söylüyor. Ne var bilmediğimiz? Bu devlet devlet gibi işlemiyor demektir bu. Bu da suç. İstihbarat varsa, suç varsa ve saklanıyorsa bu da suç.. Tüm seçilmişlerimiz burada, bir süreç yönetimiyle bir karar alınacak. Bir miting ya da yürüyüşten bahsetmiyorum, iktidarın devralınması sürecinden bahsediyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bunları daha fazla koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür."