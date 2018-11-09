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Ünlülere şantaj davasında Engin Altan Düzyatan ifade verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

Şantaj davasında hakkında zorla getirme kararı olan oyuncu Engin Altan Düzyatan ifade verdi! Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu ifadesinde "Kimseyle görüşmem olmadı" dedi

Ünlülere şantaj davasında Engin Altan Düzyatan ifade verdi

Sezen Aksu ve Erdal Özyağcılar gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişiye, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 1'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşinin sosyal medya hesabıyla ilgili mahkemedeydi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 1'i tutuklu 15 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tanık olarak dinlenilmesi için geçen celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan oyuncu Engin Altan Düzyatan ifade verdi.

"HESAP BİR MAİLLE ÇALINDI"

Düzyatan, kendisinin değil, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın Instagram hesabının, bir mail gelmesiyle çalındığını söyledi. Yalnızca hesabı geri alabilmek için bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Düzyatan, "Bu telefon görüşmesini sanıklardan herhangi biriyle yapmadım. Bunu 'Aldık, çaldık' diyen biriyle değil, teknolojiden anlayan kişilerle görüştüm. Bana davanın müştekilerinden Fatih Gönenç adlı kişinin numarasını verdiler. Onunla görüşmeler yaptım. Sonrasında yoğun çalıştığım için çok işin içinde değildim. Hesabın geri alındığını biliyorum. Hesabın geri verilmesi için para talebi olmadı. Para talebi olan kimseyle görüşmedim" dedi.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Direkt olarak kendisinin telefonuna bir şey gönderilmediğini anlatan Düzyatan, "Bir fotoğraf muhabbeti hatırlıyorum. ATM önüne çekilmiş flu bir fotoğraftı. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

Hakim, sanıklardan Veysel Demir ve Gökyar Şen'i ayağa kaldırarak, fotoğraftakinin bu sanıklardan biri olup olmadığını sorduğu Düzyatan, kişiyi hatırlamadığını söyledi.

Tanık Engin Altan Düzyatan, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle sürüyor. Bir önceki duruşmada, şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan'ın avukatı, dosyaya dilekçe sunup şikayetinden vazgeçtiğini bildirmiş, ayrıca Engin Altan Düzyatan'ın da tanık olarak ifadesine başvurulmasından vazgeçilmesini talep etmişti. Mahkeme, usulüne uygun tebliğe rağmen duruşmaya katılmayan tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vermişti.

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