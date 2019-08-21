Ünlülerin Instagram pozlarında yeni trend: 'Duş Gücü'

Tatildeyken ayak parmaklarınız arasındaki kumu durulamak için dış mekan duşunu kullanabilirsiniz ya da tuzdan arınmak için de ideal olabilir. Ancak bu ünlüler için durum böyle değil. Dış mekan duşları onlar için mükemmel Instagram pozuna ustalaşmak için ideal bir ürün haline geldi.

BU POZU VERMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

40 yaşındaki Kourtney Kardashian'ndan 24 yaşındaki Gigi Hadid'e kadar birçok ünlü dış mekan duşlarında ciddi anlamda çekici pozlar vererek bu pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

AMAN YÜZÜNÜZDE SABUN OLMASIN

Bu pozu vermek ve sizde bu akıma katılma isterseniz eğer imza hareketi çok basittir. Kameranızı yukarıya bakacak şekilde ayarlayın, başınız 45 derecelik bir açıyla hafifçe geriye eğik şekilde durun ve bu çekici pozu ölümsüzleştirin. Gözünüzde sabun olmamasına özen gösterin. Bu kesinlikle seksi görünüşünüzü mahveder.

KİMİSİ DOĞAL, KİMİSİ ÇEKİCİ

Bazı ünlüler, mutlu, doğal görünümlü bir şekilde 'Duş Gücü' çekimi için poz alırken, bazıları ise daha dikkatsiz yani haberi yokmuş gibi davranmaya çalıştı. Bir kısmı ise dikkat çekici bir etki yarattı.





