Ünlülerin kabusu olmuştu! Şantajda bulunmuşlar

Fishing (olta) yöntemiyle 58 ünlünün sosyal medya hesabını çalıp şantajla para isteyen “Ducky Layne” çetesinin 18 üyesi hakkında dava açıldı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu savcılığı tarafından açılan davada çete üyelerinin, "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj ve hakaret" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

ÖRGÜT ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianameye göre, gibi birçok ünlünün bireysel olarak sosyal medya hesaplarının ele geçirilerek, şantaj yapılması, hesapların başkalarına satılması, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve benzeri şikayetlerle, değişik adliyelere ve emniyet birimlerine müracaat ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturmalarda, 2017 yılı Nisan ayından itibaren kamuoyunda tanınan ve ünlü kişiler olarak bilinen şahıslara ait, başta Instagram olmak üzere, sosyal medya hesaplarının, aynı şüphelilerce ele geçirildiği ve eylemlerin hiyerarşi ve iş bölümüne dayalı bir suç örgütü tarafından işlendiği kaydedildi.