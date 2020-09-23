Ünlülerin menajeri Özgür Aras’tan şoke eden itiraflar! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

İletişim danışmanı ve menajer olarak ünlülerle yakından zaman geçiren Özgür Aras özel yaşamının hiç bilinmeyen detaylarını ilk kez anlattı. Samimi itirafları sırasında gözyaşlarını tutamayan ünlü isim meslek hayatına başlama sürecini açıkladı. Hayatının dönüm noktasının Süleyman Demirel olduğunu ifade eden Özgür Aras, Nurseli İdiz’i de asla affetmeyeceğini belirtti.

‘ÖLÜMÜN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Birbirlerine çok aşık olan bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten Özgür Aras ilk kaybını 10 yaşındayken yaşadığını söyledi. Çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Aras, “Babam ben 10 yaşındayken öldü. O zaman ölümün ne demek olduğunu bilmiyordum. Tek korkum parasızlık kalmak ve okula gidememekti. Yıllar sonra öğrendim.” dedi.

Hikayesinin babasıyla birlikte başladığını vurgulayan Aras, “Babam Bodrum’da bir gazetenin muhasebecisiydi. O gazetede de Saynur Gelendost yazıyordu. Bir gün Saynur Gelendost’u yolda gördüm ve yanına gittim. Ertesi gün gazeteye gittim. 9 yaşındayken ayak işlerini yapmaya başladım. Hayatımdaki her şey orada başladı. Benim hayatımın rol modeli Saynır Gelendost’tur” ifadelerini kullandı.