MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlülerin menajeri Özgür Aras’tan şoke eden itiraflar! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

Ünlülerin menajeri Özgür Aras’tan şoke eden itiraflar! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Ünlü menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Hangar TV YouTube kanalında Can Bozoklar’ın hazırlayıp sunduğu Dilimi Tutamadım isimli programa konuk oldu. Menajerliğe başlama hikayesi ve özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Özgür Aras programda gözyaşlarına hakim olamadı. Özgür Aras’ın Nurseli İdiz hakkında yaptığı açıklamalar ise dinleyenleri şaşırttı.

Ünlülerin menajeri Özgür Aras’tan şoke eden itiraflar! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

İletişim danışmanı ve menajer olarak ünlülerle yakından zaman geçiren Özgür Aras özel yaşamının hiç bilinmeyen detaylarını ilk kez anlattı. Samimi itirafları sırasında gözyaşlarını tutamayan ünlü isim meslek hayatına başlama sürecini açıkladı. Hayatının dönüm noktasının Süleyman Demirel olduğunu ifade eden Özgür Aras, Nurseli İdiz’i de asla affetmeyeceğini belirtti.

‘ÖLÜMÜN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Birbirlerine çok aşık olan bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten Özgür Aras ilk kaybını 10 yaşındayken yaşadığını söyledi. Çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Aras, “Babam ben 10 yaşındayken öldü. O zaman ölümün ne demek olduğunu bilmiyordum. Tek korkum parasızlık kalmak ve okula gidememekti. Yıllar sonra öğrendim.” dedi.

ÖZGÜRARAS2

Hikayesinin babasıyla birlikte başladığını vurgulayan Aras, “Babam Bodrum’da bir gazetenin muhasebecisiydi. O gazetede de Saynur Gelendost yazıyordu. Bir gün Saynur Gelendost’u yolda gördüm ve yanına gittim. Ertesi gün gazeteye gittim. 9 yaşındayken ayak işlerini yapmaya başladım. Hayatımdaki her şey orada başladı. Benim hayatımın rol modeli Saynır Gelendost’tur” ifadelerini kullandı.

‘SÜLEYMAN DEMİREL İLE TANIŞTIM, HAYATIM DEĞİŞTİ'

özgür aras3

Babasının vefat etmesinden sonra annesiyle beraber Ankara’ya yerleştiklerini söyleyen Özgür Aras hayatının bu kısmı için ikinci serüven ifadesini kullanmayı tercih etti. 10-11 yaşındayken 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bir resim sergisi yaptığını belirten Özgür Aras, “Meclise gider gelir oldum. Dönemin Çevre Bakanı Doğancan Akyürek, benim girişken ve hevesli olduğumu görünce bir sürü imkan sağladı. Sonrasında bana meclise giriş kartı çıkarttılar. Şanslı bir çocuktum. O dönem Sabancı’nın SASA diye bir şirketi var ona ulaşmak istiyorum. Ankara’da ‘Plastikleri kullanmayın’ kampanyası başlatmak istedim. Plastikleri sıkıştırarak bir canavar yapacağım. O canavarda kampanyanın sembolü olacak. SASA’nın da çıkarttığı bir sıkıştırma aleti var. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Bana bir nurama verdiler aradım ve görüşme sağladım. Bir villaya gittim ve karşıma Nazmiye Demirel çıktı. İçeride Süleyman Demirel ve Aktüel dergisinin sahibi Kortan Fişek vardı. Plastiklerle ilgili fikrimi anlattım. O zaman fotoğraflarımı çektiler ve haber yaptılar” dedi. Gençliğini ve bu sektöre nasıl girdiğini anlatan Özgür Aras, Süleyman Demirel ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini sözlerine ekledi.

‘İNSANLAR GİTMESİN DİYE PAÇALARINA YAPIŞTIM’

Özgür Aras 1

İstanbul’a geldiğinde iyi insanlarla tanıştığını belirten Özgür Aras hayatını kaybeden arkadaşlarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. İlk Kerim Tekin’in kaybından söz ederken hüzünlenen Aras, 1999 yılında kaybettiği yakın dostu Ajlan Büyükburç’u andığında ise gözyaşlarını tutamadı. Kendini kötü hissedince çekime ara vermek zorunda kalan Özgür Aras, Ajlan’ı kaybettikten sonra çok zor günler yaşadığını dile getirdi. Başarılı iletişim danışmanı o dönemde insanların gitmemesi için paçalarına yapıştığını söyledi. Ölümle çok karşılaştığını dile getiren Özgür Aras, “Bir dönem herkes ölecek diye çok korktum. İnsanların paçalarına yapıştım gitmesinler diye. Hayatımdan gitmesinler diye o kadar çok çaba harcadım ki... Kendimi anlatabilmek için çok uğraştım” ifadelerini kullandı.

‘GÖRSEM ÜMÜĞÜNÜ SIKARIM’

Özgür

28 yıldır sektörün içinde yer aldığını ifade eden Özgür Aras, hayatı boyunca affedemeyeceği tek kişinin Nurseli İdiz olduğunu söyledi. Nurseli İdiz’in zor zamanlarında yanında olabilmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Aras, “Gösterdiğim çaba kendisine güzel olarak geri döndü. Annemin en hasta olduğu ve en kritik zaman diliminde diğer insanları haklı çıkarttığı için Nurseli İdiz’e öfkem, sinirim hiç geçmiyor. Getirseler onun ümüğünü sıkarım.” diyerek kızgınlığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
İlk defa açıkladı! 'Haluk Levent ve Murat Boz yardım etti'İlk defa açıkladı! 'Haluk Levent ve Murat Boz yardım etti'
Haldun Boysan neden öldü?Haldun Boysan neden öldü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Songül Öden'den dikkat çeken paylaşım! 'Bazı şeyler için teşekkürler hayat'
'Bazı şeyler için teşekkürler hayat'
Madison Beer sokak tarzıyla dikkat çekti
Sokak tarzıyla dikkat çekti
Chloe Ferry, Bethan Kershaw ile gece gezmesinde görüldü
Soğuk havaya aldırmadı! Gece gezmesinden dönerken...
Hilal Özdemir'de çarpıcı açıklamalar! 'Haluk Levent ve Murat Boz yardım etti'
İlk defa açıkladı! 'Haluk Levent ve Murat Boz yardım etti'
Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun hayatı!
Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Zehra Çilingiroğlu arasında ‘şiddet’ iddiaları gündeme geldi!
Halil Sezai soruşturmasında yeni gelişme! Avukatlarından tutukluluğa itiraz
Halil Sezai soruşturmasında yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.