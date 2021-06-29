Unsuz ve şekersiz de tatlı olur! Tadına bayılacaksınız

Çoğu insan tatlıya hayır diyemez. Ancak fazla kilolarından şikayet eden ve kalori hesabı yapan bir kesim de tatlıdan uzak durmayı tercih eder. İşte bu kesim için içinde un ve şeker olmayan harika bir tatlı tarifi veriyoruz.

MALZEMELER

1 bardak kuru üzüm

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 su bardağı dövülmüş badem

Bir tutam portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı bal ya da 4-5 adet hurma

Üzerinin kaplaması için isteğe bağlı olarak susam, rendelenmiş Hindistan cevizi, kakao tozu veya kahve

NASIL YAPILIR?

Kuruyemişleri un haline gelen kadar mutfak robotundan geçirin. İnce bir rende kullanarak portakal kabuğunu rendeleyin. Kuru üzümleri mutfak robotunda parçalayın. (Bu aşamada bal yerine hurma kullanacaksınız onları da atabilirsiniz.) Bütün karışıma balı ve kuru üzümü ekleyerek macun kıvamına gelene kadar çatal yardımıyla çırpın. Ellerinizi ıslaktıktan sonra oluşturduğunuz hamurdan parçalar kopartarak top haline getirin. Sonrasında ise isteğe bağlı olarak susam, kakao tozu, kahve ya da rendelenmiş Hindistan cevizine bulayın. Elde ettiğiniz toplar sertleşene kadar iki veya üç saat buzlukta dinlendirin.



