Unsuz ve şekersiz de tatlı olur! Tadına bayılacaksınız

Çoğu insan tatlıya hayır diyemez. Ancak fazla kilolarından şikayet eden ve kalori hesabı yapan bir kesim de tatlıdan uzak durmayı tercih eder. İşte bu kesim için içinde un ve şeker olmayan harika bir tatlı tarifi veriyoruz.
Kuruyemişleri un haline gelen kadar mutfak robotundan geçirin. İnce bir rende kullanarak portakal kabuğunu rendeleyin. Kuru üzümleri mutfak robotunda parçalayın. (Bu aşamada bal yerine hurma kullanacaksınız onları da atabilirsiniz.) Bütün karışıma balı ve kuru üzümü ekleyerek macun kıvamına gelene kadar çatal yardımıyla çırpın. Ellerinizi ıslaktıktan sonra oluşturduğunuz hamurdan parçalar kopartarak top haline getirin. Sonrasında ise isteğe bağlı olarak susam, kakao tozu, kahve ya da rendelenmiş Hindistan cevizine bulayın. Elde ettiğiniz toplar sertleşene kadar iki veya üç saat buzlukta dinlendirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum