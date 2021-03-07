Uraz Kaygılaroğlu Berrak Tüzünataç’ı o şarkıda etiketledi! 'Sevişmek tek derdimiz oldu'

Oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı iddiası gündemdeydi. Kaygılaroğlu’nun “Uyanmam” adlı şarkıyı Instagram’da Tüzünataç’ı etiketleyerek paylaşması, aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.

Şarkının sözleri şöyle: “Bir düş gördüm, sen ben vardık. Gamsız bomboş hovardaydık. Telaş, korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu. Uyanmam, yok uyanmam.”

Berrak Tüzünataç ise geçtiğimiz gün Uraz Kaygılaroğlu ile çıkan aşk iddialarını soran muhabirlere ‘Sizlere açıklamak gibi bir mecburiyetim yok’ cevabını verdi.

5 yıllık eşi Melis İşiten’den 2019’da boşanan Kaygılaroğlu’nun adı daha önce Aslı Enver ve menajer Gamze Okutucu ile anılmıştı.



