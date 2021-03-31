Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

"Berrocks Creative Departments" adında bir şirket kurduğunu söyleyen oyuncu Berrak Tüzünataç, ilişkisi hakkında ve çocuk sahibi olup olmamakla ilgili düşüncelerini anlattı.

"AŞK HAYATIM ÇOK İYİ"

Kısa bir süre önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'yla aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, "Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı çünkü artık. Keyfimiz yerinde" dedi.

36 yaşındaki Tüzünataç, "Hiç anne olmayı düşündünüz mü?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kendi kendime oturup 'Bir çocuk yapmalıyım' gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini halletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum. Bir gün kendimle ilgili öyle hissedersem, öyle bir partnerim de olursa gibi bir durum söz konusu..."

Ünlü oyuncu ayrıca kendiyle ilgili "Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm olduğu doğru" itirafında bulundu.

