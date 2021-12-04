Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var. Kızları için sürekli görüşen eski çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bu sefer de kızları Ada'nın 4 yaş doğum günü için bir araya geldiler.

Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile eski eşi Melis İşiten kızları Ada'nın doğum gününü kutladıkları mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturmuştu.

2019'un yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var.Kızları için sürekli görüşen eski çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bu sefer de kızları Ada'nın 5 yaş doğum günü için bir araya geldiler.

