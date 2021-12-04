MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı

Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı

04.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten'in kızları Ada beş yaşına girdi. İki yıl önce boşanan çift kızları için sık sık bir araya geliyor.

Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var. Kızları için sürekli görüşen eski çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bu sefer de kızları Ada'nın 4 yaş doğum günü için bir araya geldiler.

263175224_271436635039482_2671288580873063199_n

Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile eski eşi Melis İşiten kızları Ada'nın doğum gününü kutladıkları mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturmuştu.

2019'un yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var.Kızları için sürekli görüşen eski çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bu sefer de kızları Ada'nın 5 yaş doğum günü için bir araya geldiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor""Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor"
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Dünyada Omicron paniği! Yeni kısıtlamaları duyurdular

Dünyada Omicron paniği! Yeni kısıtlamaları duyurdular

Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor

Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor

Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.