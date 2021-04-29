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Uraz Kaygılaroğlu ve Uğur Güneş de trafikte selfie modasına uydu

29.04.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların iki sevilen ismi Uraz Kaygılaroğlu ve Uğur Güneş, sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncuların başında geliyor. İkili son günlerde moda olan trafikte selfie akımına uydu.

Uraz Kaygılaroğlu ve Uğur Güneş de trafikte selfie modasına uydu

Yakın zamanda rol aldıkları dizilerden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu ile Uğur Güneş, yeni projeleri için tam gaz çalışıyor. Uraz Kaygılaroğlu son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alırken, Uğur Güneş ise Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hayran kitlesini ikiye katladı.

URAZ KAYGILAROĞLU, ERŞAN KUNERİ DİZİSİNDE

Geçtiğimiz sezon Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı. Uraz Kaygılaroğlu’nun daha sonra bir başka sürpriz projesi ortaya çıktı. Oyuncu, Cem Yılmaz’ın Netflix için çekilecek olan Erşan Kuneri isimli dizisinde rol alacak. Şu sıralar dizinin hazırlıkları yapılıyor.

Uraz Kaygılaroğlu son paylaşımında, trafikte giderken çektiği pozunda küpeleriyle de değişik bir tarz yaratmış.

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UĞUR GÜNEŞ, KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİNDE

Uğur Güneş ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynadığı Yılmaz karakterine aralık ayında veda etmişti. Oyuncu daha diziden ayrılmadan önce Kanunsuz Topraklar isimli dizide oynayacağı da öğrenilmişti.

Bu kez madenci Davut isimli bir karaktere hayat verecek. 1930’larda geçen hikaye için İstanbul’da Zonguldak’ın o dönemine uygun bir plato inşa ediliyor.

Uğur Güneş de rolüne sıkı diyet ve spor ile hazırlandı. Bu arada oyuncunun sakallarını da iyice uzattığı görülüyor. Güneş gözlüğü ve spor kıyafeti ile de karizmasından bir şey kaybetmeyen oyuncu, hayranlarını aşağıdaki pozuyla selamlamış.

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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
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