Uraz Kaygılaroğlu yeni aşka yelken açtı

Son günlerde oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu aşk haberleriyle gündemde.

Bir çocuğunun annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa sürelik birliktelikler yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aradığı aşkı buldu. Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı.

Ceren Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekilmiş aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kaçıkoç, "Şu an saç rengimiz tam tersi" yorumunda bulundu.

Ceren Kaçıkoç'un özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.

