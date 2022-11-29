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Üretici eş anlamlısı nedir? Üreticinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

26.11.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretici, sanayi, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda çaba bir şeyler ortaya çıkarmak amacıyla çaba harcayan kişi olarak ifade edilir. Sadece kişiler için kullanılmayan bu kelime üretimi sağlayan ve üretimle ilgili olan pek çok alanda kullanılır. Üreticin üretmiş olduğu ürünler hem istihdam sağlar hem de ülke ekonomisi üzerinde katma değer yaratmaya yardımcı olur. Üretici kelimesi yerine kullanılabilen bir de eş anlamlı kelimeler bulunur. Peki, üretici kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Üretici eş anlamlısı nedir? Üreticinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Üretim sağlayan anlamında kullanılan gelen üretici Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "üret-" fiilinden türeyen üretici kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlılar da cümlede üretim sağlayan anlamında kullanılır. Üretici kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

  • Üretimle uğraşan kimse
  • Üretim sağlayan
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Üretici kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur ve bu kelimeler arasında anlam birliği bulunur. Bu bağlamda kelimeler farklı ifade ediliyor olsa bile aralarında anlam birliği mevcutsa bu kelimeler eş anlamlı kelime olarak kabuk edilebilir. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de üretici kelimesidir. Üretici kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içinde üretici yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Birbirleri yerine kullanılabilen bu sözcükler cümlede kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz.

Gerek tarım ürünleri gerek gıda maddeleri gerekse el sanatları ve sanayi ürünlerini üreten ya da işleyen anlamına da gelen üretici kelimesinin eş anlamlıları da bu anlamlara gelir. Üretici eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunur. Üreticinin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Prodüktör
  • Müstahsil
  • Yetiştirici
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Üreticinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üretici sözcüğünün anlamdaşı olarak kullanılan kelimelerin her biri birbirinden ayrı yazılsa da cümle içinde üretici yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Anlamdaş kelimeler farklı cümleler ile örneklendirilebilir. Üreticinin eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin gerçek yetiştiricilerin eline geçmesi için tedbirler almalıdır.
  • Kanala atanan yeni prodüktör çok özverili çalışıyor.
  • Tütün yetiştiricisi olarak çalışmak oldukça meşakkatli bir işti.
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