Üretici eş anlamlısı nedir? Üreticinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Üretim sağlayan anlamında kullanılan gelen üretici Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "üret-" fiilinden türeyen üretici kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlılar da cümlede üretim sağlayan anlamında kullanılır. Üretici kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

Üretimle uğraşan kimse

Üretim sağlayan

Üretici kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur ve bu kelimeler arasında anlam birliği bulunur. Bu bağlamda kelimeler farklı ifade ediliyor olsa bile aralarında anlam birliği mevcutsa bu kelimeler eş anlamlı kelime olarak kabuk edilebilir. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de üretici kelimesidir. Üretici kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içinde üretici yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Birbirleri yerine kullanılabilen bu sözcükler cümlede kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz.

Gerek tarım ürünleri gerek gıda maddeleri gerekse el sanatları ve sanayi ürünlerini üreten ya da işleyen anlamına da gelen üretici kelimesinin eş anlamlıları da bu anlamlara gelir. Üretici eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunur. Üreticinin eş anlamlısı olan kelimeler:

Prodüktör

Müstahsil

Yetiştirici

Üreticinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üretici sözcüğünün anlamdaşı olarak kullanılan kelimelerin her biri birbirinden ayrı yazılsa da cümle içinde üretici yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Anlamdaş kelimeler farklı cümleler ile örneklendirilebilir. Üreticinin eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: