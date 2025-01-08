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"Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık!" İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Oxford Üniversitesi'ne başvurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.01.2025 11:19
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"Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık!" sözleriyle hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin gündeme geldi. Güzelliğiyle dikkat çeken Berfin Oxford Üniversitesi'ne başvurdu.

"Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık!" İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Oxford Üniversitesi'ne başvurdu

İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızlarından Gülşen Tatlı'nın kızı Berfin gündemde.

İbrahim Tatlıses'ın torunu Berfin başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekti. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli Oxford Üniversitesi'ne başvurdu.

Habertürk'te yer alan habere göre Harran Üniversitesi, Reklamcılık Bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili, eğitimine yurt dışında devam edecek. Karakeçili, bunun için İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ni istiyor.

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Berfin Karakeçeli'nin Oxford başvurusunun sonucu beklenirken İbrahim Tatlıses'in yıllar önce sarf ettiği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık!" sözleri akla geldi.

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İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses'in en ünlü çocuğu sıkça gündemde yer alan ve babası gibi şarkıcılıkta şansını deneyen İdo Tatlı'dır. En küçük çocuğu ise Elif Ada Tatlı'dır. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in ilk etapta kabul etmediği daha sonra barış sağladığı kızı Dilan Çıtak da şarkıcıdır.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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