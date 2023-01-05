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Urla'da yakalandı! Balıkçılar hatıra fotoğrafı çektirdi... 10 metrelik dev

05.01.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Urla ilçesinde tekneyle ava çıkan balıkçıların ağına 10 metre boyunda, 2 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Köpek balığı sahile vinçle getirildi. 10 metrelik dev balığı görenler yanına gelip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İskele Su Ürünleri Kooperatifi ortağı balıkçılar, dün gece, Gelinkaya açıklarına ağ attı. Balıkçılar, sabah kontrol ettikleri ağlarına 10 metre boyunda 'camgöz' cinsi köpek balığıyla karşılaştı. Vinçle sahile getirilen 2 ton ağırlığındaki köpek balığını görenler, fotoğraf çekti. İlçedeki balıkçılar ilk kez bu kadar büyük bir köpek balığı yakaladıklarını belirtti.

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Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Korunması gereken bir tür. Genellikle Akdeniz'in açıklarında yaşar, kıyıya nadiren gelir. Balık sürüsünü takip edip kıyıya gelmiş olabilir. Balıklarla beslendiği için insanlara bir zararı yoktur" dedi. (DHA)

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köpek balığı camgöz

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