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Uşak'ta feci kaza! Otoyol savaş alanına döndü

16.11.2020 20:15 | Son Güncelleme:
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Uşak'ta feci kaza! Otoyol savaş alanına döndü

Uşak’ta, traktör ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralıların durumlarının iyi olduğu ama traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Uşak ‘ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Altınkaya (73) kontrolündeki traktör ile Gökhan Çınar kontrolündeki otomobil, yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Mehmet Altınkaya Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobildeki Gökhan Çınar, Yasin Akpınar ve bir çocuğu Banaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Otomobildeki yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken traktör sürücüsü Altınkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

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