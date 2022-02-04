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  4. Üsküdar’da kiracı dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye dövdüler

Üsküdar’da kiracı dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye dövdüler

04.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da yaşayan Muharrem Tekdal, sokak ortasından kendisine saldıran 2 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Tekdal, kendisine saldıran kişileri, dükkanını kiraya verdiği kişinin gönderdiğini iddia etti. Yaşadıklarını anlatan Tekdal, saldırganların ‘Sana Doğan abinin selamı var' diyerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da kiracı dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye dövdüler

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Salı günü Üsküdar’da saat 20.30 sıralarında meydan geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkarak aracıyla evine gelen Muharrem Tekdal isimli vatandaş, otomobilinden indiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen iki kişinin saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Tekdal, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kayıplara karıştı. Tekdal’ın uğradığı saldırı sonrası burnunda ve elmacık kemiğinde kırıklar meydana geldiği tespit edilirken vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı belirlendi.

Öte yandan yaşanan saldırı anı ve şüphelilerin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı.

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"DOĞAN ABİNİN SELAMI VAR"

Yaşanan korku dolu dakikaları anlatan darp mağduru Muharrem Tekdal, “Arabamdan indiğim sırada iki kişi bana doğru yaklaştı. İçlerinden biri ‘Sana Doğan abinin selamı var” demesiyle saldırmaları bir oldu. 2 kişi tekme tokat saldırdılar. Ben en son yere yığıldım. Yerde de vurmaya devam ettiler. Öldüresiye dövdüler. Ölümden döndük, diyebilirim. Burnum ve elmacık kemiklerim kırıldı. Bacaklarımda yaralar var. Ruh halim yerinde değil. Kendimi henüz toparlayamadım” dedi.

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"EN SON CANIMIZA KASTETTİLER"

Kiracıları tarafından uzun süredir tehdit edildiklerini belirten Muharrem Tekdal, “Biz Üsküdar’daki dükkanımızı kiraya verdik. Yaklaşık 1 yıldır işletmecilerden kira ödemesini alamıyoruz. Kira ödemedikleri gibi adımıza sahte evraklar düzenleyip piyasayı da dolandırmışlar. Kiracıların, bize yaklaşık 1,5 milyon lira civarı borçları var. Bu olaylar sonrası beni tehdit etmeye başlamışlardı. ‘Biz buraya çöktük’ gibi sözler ve bazı hakaretlerde bulunuyorlardı. Artık en son canımıza kadar kastettiler. Dükkanıma dahi gidemiyordum. Biz konuyla ilgili şikayetlerde de bulunduk” diye konuştu.

İHA

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