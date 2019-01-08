MAGAZİN

Usta oyuncu Burhan İnce yaşamını yitirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay yine acı bir haberi duyurdu. Akay, usta tiyatrocu Burhan İnce’nin vefat ettiğini açıkladı.

Usta oyuncu Burhan İnce yaşamını yitirdi

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan yine acı haber geldi.

Usta tiyatrocu Burhan İnce’nin vefat ettiğini duyuran Akay, “10 sene merhum Nejat Uygur’la çalışmıştı… Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un hocası sayılırım diyordu… ‘Mahallenin Muhtarları’ndan ‘Çiçek Taksi’ye çok sayıda dizi ve filmde izlediğimiz usta tiyatro ve sinema sanatçısı Burhan İnce’yi kaybettik.

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2012 yılında yüz felci geçirmiş ancak sağlığına kavuşmuş ve yeniden sahnelere dönmüştü. Cenazesi bugün öğle namazında Şişli Camii'nden kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullanarak İnce’nin Nejat Uygur, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’la yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

BURHAN İNCE KİMDİR?

16 Şubat 1946 yılında dünyaya gelen Burhan İnce, oyunculuğa 1963 yılında tiyatroyla başladı. 1964 yılında ise, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda ‘Fareli Köyün Kavalcısı’ oyunuyla profesyonel tiyatro yaşamına başladı. Ulvi Uras, Muammer Karaca ve Nejat Uygur gibi isimlerle çalışan İnce, çok sayıda dizide ve filmde ve 80’den fazla tiyatro oyununda rol aldı.

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