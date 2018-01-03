MAGAZİN

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'dan kötü haber!

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 11:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

Usta sanatçı Ferhan Şensoy ayağını kırdı. 66 yaşındaki tiyatro oyuncusu, 5 Şubat'ta ameliyat masasına yatacağını söyledi.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'dan kötü haber!

Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı. Geçirdiği bu talihsiz kazayla alakalı Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Şensoy, talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu, masadan kalkarken yere düştüğünü, bunun sonucu ayağının kırıldığını belirtti.

5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK

Başarılı oyuncu, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat tarihinde ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumunun netlik kazanacağını söyledi.

“MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU”

Ferhan Şensoy, talihsiz kaza nedeniyle tiyatro oyunlarının iptal edildiğini üzülerek duyurdu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Geçmiş olsun abi :(( üzüldüm , büyük usta :( abi lütfen mümkünse sağlığına kavuştuğunda Yozgat'ta Tiyatro ekibin ile gelirmiş in
geçmiş olsun ferhat bey çok üzüldüm umarım erken şifa bulursunuz. ssss
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