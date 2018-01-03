Usta oyuncu Ferhan Şensoy'dan kötü haber!

Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı. Geçirdiği bu talihsiz kazayla alakalı Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Şensoy, talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu, masadan kalkarken yere düştüğünü, bunun sonucu ayağının kırıldığını belirtti.

5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK

Başarılı oyuncu, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat tarihinde ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumunun netlik kazanacağını söyledi.

“MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU”

Ferhan Şensoy, talihsiz kaza nedeniyle tiyatro oyunlarının iptal edildiğini üzülerek duyurdu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?