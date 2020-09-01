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Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 00:10 | Son Güncelleme

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde ’Tombalacı’ lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

Maria ile Mustafa adlı dizinin çekimleri Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.
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Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Filmografisi

Kara Melek (1996) – Cevdet Yaman
Gemide (1998)
Çılgın Bediş (1998) – Partal
Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
Merdoğlu (2000)
Nisan Yağmuru (2000)
Vasiyet (2001)
Gülbeyaz (2002-2003) – Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) – Cemşit
Hürrem Sultan (dizi) (2003) – Firuz Ağa
Kurtlar Vadisi (2003-2004) – Tombalacı Mehmet Çolak
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Brindar (2004)
Aynalar (2004)
Görünmez Adam (2004)
Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
Kısmet (2005) – Hüseyin
Asla Unutma (2005) – Nedim
Zaman Tüneli (2005)
Silahların Gölgesinde (2005)
Cennet Mahallesi (2005) – Jilet Abbas
Gen (film) (2006)
Köprü (2006) – Hüdai
Meçhule Gidenler (2006) – Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006)
Hayat Türküsü (2006)
Camgöz – Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
Dağlar Delisi (2007)
Kara Güneş (2007)
Canım Ailem (2008)
Beni Unutma (2008)
Servet Avcısı (2008)
Hesaplaşma (2009)
Kapalıçarşı (dizi) (2009)
Abimm (2009)
Sensiz Yaşayamam (2010)
Çakıl Taşları (2010)
Canan (dizi) (2011) – Orhan
Firar (dizi) (2011)
Esir Şehrin Gözyaşları – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
Merhamet (dizi) (2013) – Necati
Zeytin Tepesi (2014)
Sesli Güldüm (2014)
Otel Divane (2014) – Vedat
Gülcemal (2014) – Affan
Ulan İstanbul (2014) – Haldun (Konuk oyuncu)
O’nun Hikayesi (2015) – Zeynep’in abisi
Bahtiyar Ölmez (2017)
Ege’nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm
Akıllara Seza (2019)
Alef (dizi) (2020) – Nejat
Maria ile Mustafa (2020)

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