MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Usta oyuncu Mustafa Uğurlu Seni Çok Bekledim'de

Usta oyuncu Mustafa Uğurlu Seni Çok Bekledim'de

21.11.2020 15:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Usta oyuncu Mustafa Uğurlu Seni Çok Bekledim'de

Star’ın yeni dizisi, ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyircisi ile buluşacak. Dizide usta oyuncu Mustafa Uğurlu ‘Cemal’ karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla herkesin beğenisini toplayacak. dizide ‘Cemal’ karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Mustafa Uğurlu, rolü ile şimdiden merak konusu. Karanlık tarafını göreceğimiz ‘Cemal’ karakteri; amacına ulaşmak için her şeyi yapabilecek, güçlü bir iş insanı olarak karşımıza çıkacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesiSevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi
Kanal D'nin yeni bombası! Aile komedisine az kaldı...Kanal D'nin yeni bombası! Aile komedisine az kaldı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Yeni tedbirler devreye girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

İki perakende devi iflas etti

İki perakende devi iflas etti

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Diğer Haberler

Sol Yanım'ın yayın tarihi belli oldu

Sol Yanım'ın yayın tarihi belli oldu

Arka Sokaklar 567. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ekipten ayrılacak mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar'da Rıza Baba veda mı ediyor?

Babil dizisi nasıl bitti? Ekrana böyle veda etti! İşte Babil 20. ve final bölümü son sahnesi!

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tansel Öngel kadroya katıldı! Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve eski sevgilisi Naci karşı karşıya geliyor

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Eski aşkıyla ilk buluşma

Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Ali, babası Volkan'ı sevgilisi Derin'in yanında yakalıyor!

Sadakatsiz'de Asya'dan şok hamle!

Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha artık Hünkar'ın yerini alıyor!

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha'nın büyük değişimi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.