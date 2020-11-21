Usta oyuncu Mustafa Uğurlu Seni Çok Bekledim'de

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla herkesin beğenisini toplayacak. dizide ‘Cemal’ karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Mustafa Uğurlu, rolü ile şimdiden merak konusu. Karanlık tarafını göreceğimiz ‘Cemal’ karakteri; amacına ulaşmak için her şeyi yapabilecek, güçlü bir iş insanı olarak karşımıza çıkacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.

