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Usta sanatçı Hikmet Karagöz felç geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Abbas rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Hikmet Karagöz, felç geçirdiğini kimseye söylememiş.

Usta sanatçı Hikmet Karagöz felç geçirdi

6 ay önce sol kolu ve sol bacağından felç geçiren Hikmet Karagöz, Taksim Meydanı'nda görüntülendi. Hikmet Karagöz, yürümekte zaman zaman zorluk çekiyor. Taksim Meydanı'dan Cihangir'deki evine gitmeye çalışan Hikmet Karagöz, 6 aydır yaşadığı sıkıntılara rağmen, felç geçirdiğini sanat camiasından kimseye söylememiş.

''KİMSEYE SÖYLEMEDİM''

Hikmet Karagöz şöyle konuştu: "5-6 ay önce felç geçirdim. Oyunlara çağırıyorlar, gidip oynayıp geliyorum. Bir kızım var o ilgileniyor benimle. Sanat camiasından kimsenin haberi yok. Söylemedim kimseye. Bayramdan sonra fizik tedaviye başlayacağım"

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Hikmet Karagöz, 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Abbas' karakteriyle hafızalara kazındı.

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