Usta sanatçı yaşamını yitirdi!

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Mükerrem Kemertaş, kansere yenik düştü. Geçtiğimiz şubat ayında ameliyat geçiren 80 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden destek ve dua istemişti.

985 yılında İzmir'e yerleşen Mükerrem Kemertaş için 2017 yılında vefa gecesi düzenlenmiş ve geceye çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

MÜKERREM KEMERTAŞ KİMDİR?

1938 yılında Erzurum'da doğdu. 1961 yılında Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu'na katıldı. Bu topluluğun TRT Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda 5 yıl boyunca yer aldı. 1966 yılında açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu'nda kadrolu sanatçı oldu.

1970 yılında TRT İstanbul Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İstanbul'da sürdürdükten sonra 1985 yılında İzmir'e yerleşti ve TRT İzmir Radyosu'nda görevine devam etti. 2003 yılında TRT'den emekli olan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine emsalsiz sesi ile katkı sağladı.