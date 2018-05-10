Üstsüz pozuyla olay olan Serel Yereli'den flaş karar

Genç oyuncu Serel Yereli çıktığı İtalya tatilinden üstsüz fotoğrafını Instagram sayfasında 'Yaşasın özgür Avrupa' notuyla yayınlamıştı.

Bu fotoğraftan sonra genç oyuncu gündeme gelmiş eleştirilere sert bir dille yanıt vermişti.

Oyuncunun bu paylaşımı başta Demet Akalın ve Ebru Polat olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Genç oyuncu, Instagram hesabını kapattığını Twitter hesabından duyurdu.

Yereli yaptığı açıklamada "artık instagramım yok, zaten instagram çok sıkmıştı artık gerçekten benim coolluğuma yakışmıyodu instagram kullanmak..." dedi.

