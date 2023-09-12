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  4. Üstü başı kan revan içinde görenler şok yaşadı! Edirne'de 4 farklı uyruktan 122 göçmen yakalandı: "Çok fena dövüp nehre atmışlar"

Üstü başı kan revan içinde görenler şok yaşadı! Edirne'de 4 farklı uyruktan 122 göçmen yakalandı: "Çok fena dövüp nehre atmışlar"

12.09.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üstü başı kan revan içinde kalmış halde Edirne'de bulunan düzensiz göçmenin görüntüsü şoke etti. Kentte Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 122 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden bazıları Yunanistan askerlerince darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini öne sürdü.

Üstü başı kan revan içinde görenler şok yaşadı! Edirne'de 4 farklı uyruktan 122 göçmen yakalandı: "Çok fena dövüp nehre atmışlar"

Edirne'de 122 düzensiz göçmenin tespit edilip yakalandığı köyün muhtarı Hamdi Aksoy'un anlattıkları Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı zulümle ilgili iddiaları yeni bir boyuta taşıdı. Aksoy, "Yunan askerleri bunları dövüp nehre atmış. Ben de yanlarına gidip 'ne olduğunu' sordum. Yaralarını açtılar. Çok fena dövmüşler" diye konuştu. Göçmenlerden birinin sırtındaki yara izleri şok etkisi yarattı.

4 FARKLI UYRUKLU 122 GÖÇMEN

Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 122 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

"YUNAN ASKERLERİ DÖVÜP NEHRE ATTI" İDDİASI

Bazı göçmenler Yunanistan'da güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiklerini ve ardından geri itildiklerini ileri sürdü.

Yunanistan sınırına yakın Edirne'deki Elçili köyünde, Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Türkiye'ye yarı çıplak şekilde gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler köylülerden yardım istedi.

Vücutlarında darp izleri olan göçmenlere köy halkı elbise verdi, yemek yedirdi.

MUHTARIN ANLATTIKLARI AKILALMAZ! "İKİ GRUP HALİNDE 7-8 KİŞİLERDİ..."

Köy muhtarı Mehmet Hamdi Aksoy, AA muhabirine köyleri sınır hattında olduğu için zaman zaman düzensiz göçmenlerle karşılaştıklarını söyledi.

Darbedilmiş göçmenlerle köy içerisinde karşılaştığını anlatan Aksoy, "Yunan askerleri bunları dövüp nehre atmış. İki grup şeklinde 7-8 kişilerdi. Arkadaki grupta bulunan göçmenler ağır yürüyorlardı. Ben de yanlarına gidip 'ne olduğunu' sordum. Yaralarını açtılar. Çok fena dövmüşler. Biz de yardım ettik ve köy kahvesine getirdik. Su, çay, yemek ve elbise verdik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen

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