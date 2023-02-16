Üstün performansı ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan en iyi akü markaları

Aküler, araç motorlarının çalışmasını sağlayan en temel parçaların başında gelir. Arabalardan motosikletlere, elektrikli araçlardan karavanlara kadar hemen hemen her araç akü ile çalışır. Akülerin sağlam olması kadar uzun ömürlü olması da önemlidir. Hem dayanıklı hem de uzun ömürlü akü bulmak bazen çok zahmetli olabiliyor değil mi? Birbirinden kaliteli en iyi akü markalarını merak ediyorsanız, sizler için bir araya getirdiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Sizi asla yarı yolda bırakmayacak: Varta Akü Silver Dynamic AGM E39 Start Stop

Sık sık akü bitmesi yüzünden yarı yolda kalıyorsanız, Varta Akü Silver Dynamic AGM E39 Start Stop tam size göre! Bu ürün yalnızca start stop sisteme sahip araçlarda kullanılıyor. Geleneksel akülere göre üç kat daha fazla dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. Genişliği 175 mm, yüksekliği 190 mm olan bu akü modelinde kutu kırılsa dahi sızıntı olmuyor. Fren sistemi, ürettiği enerjiyle akünün yeniden şarj olmasını sağlıyor. 70 Ah gücü ve sağlam yapısıyla öne çıkan bu ürüne göz atmanızı tavsiye ederiz.

2. Jel akü arayanlara özel: Yiğit Jel Akü YGD 12-90 (AEV-8)

Jel aküler, içinde jel kıvamında elektrolit bulunduran akü türleri arasında yer alıyor. Akü tavsiyelerimiz arasında yer vermeden geçemeyeceğimiz bu ürün, güçlü motorlara sahip araçlara düşük ortam sıcaklığında dahi yüksek performans sunuyor. Uzunluğu 258 mm, eni 170 mm ve yüksekliği 200 mm olan bu ürün, VRLA kapak özelliği ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Ayrıca diğer akülere kıyasla %50 ekstra derin deşarj döngüsüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleri sayesinde yolculuk yaparken “Acaba yolda kalır mıyım?” endişesine son veriyor. Aracınız için kaliteli bir jel akü arıyorsanız, bu ürünü inceleyebilirsiniz.

3. Yüksek marş gücüyle: Varta Akü Blue EFB Dynamic E46 Start Stop

Varta Akü Blue EFB Dynamic E46 Start Stop akü, diğer akülere nazaran iki kat daha fazla yüksek verimlilik sunuyor. EFB teknolojisine sahip olan bu ürün, start stop araçlara özel tasarımıyla dikkat çekiyor. Pek çok kullanıcı tarafından da tavsiye edilen bu akü modeli, 730 A marş gücüne sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca 75 amper kapasitesi ve 12 voltaj gücüyle uygun fiyatlı akü seçenekleri arasında yer alıyor. Özel tasarımıyla göz dolduran, dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan bu akü modelini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

4. Uzun ömürlü kullanım: Boss Akü Plus AGM Start Stop

Start stop araçlar için tasarlanan Boss Akü Plus AGM Start Stop, çok daha fazla uzun ömürlü olmasıyla ön plana çıkıyor. Kutup başı sağ tarafta bulunan bu ürün, araçların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde üretiliyor. Diğer akülere nazaran bu akünün içinde asit yerine cam elyafına emdirilmiş asit bulunuyor. 12 volt ve 60 amper gücüne sahip olmasıyla öne çıkan bu akü modelini incelemenizi öneririz.

5. Yüksek performansa sahip: Varta Akü Silver Dynamic G14 AGM Start Stop

Uzun ömürlü akü arayanlar için en ideal alternatiflerden biri olan Varta Akü Silver Dynamic G14 AGM Start Stop, yüksek performans özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Yalnızca start stop sisteme sahip araçlarla uyum sağlıyor. %20 daha az enerjiyle çalıştığı için hava kirliliğini de en aza indiriyor. 95 amper gücüne sahip olan bu ürün, zarar görse dahi asla sızıntı yapmıyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar kullanılıyor. Start stop sistemiyle tam uyum sağlayan bir akü arıyorsanız, bu ürünü tercih edebilirsiniz.

6. Darbelere karşı dayanıklı: Bosch Motosiklet Aküsü AGM M6 022

Akü markaları arasında kalitesi ve yüksek performansıyla öne çıkan Bosch Motosiklet Aküsü AGM M6 022 ile yarı yolda kalmanız mümkün değil! Motosiklet kullanıcılarına özel olan bu ürün kesinlikle bakım gerektirmiyor. Uzun mesafe yolculuklarda karşınıza çıkan zorlu yollarda dahi üstün performansı ile dikkat çekiyor. İlk kullanımdan itibaren kendi kendini şarj etmesiyle öne çıkıyor. Motosiklet dışında kar kızakları, jet ski gibi araçlarda da kusursuz bir şekilde çalışıyor. Üstün performansıyla uzun yıllar size eşlik edecek bu ürüne bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

7. Zahmetsiz kullanım: Yiğit Motosiklet Aküsü YD12-9

Motosikletiniz için kaliteli bir akü arıyorsanız, tercihinizi Yiğit Motosiklet Aküsü YD12-9 ürününden yana kullanabilirsiniz. Dayanıklı ve yüksek verimlilik özellikleriyle öne çıkan bu ürün cam elyaf malzeme kullanılarak üretiliyor. Boyu 151 mm, eni 65 mm ve yüksekliği 94 mm olan bu akü modeli, 9 ampere kadar enerji üretiyor. Bakımsız kuru GM tipine sahip olduğu için kuru tip akü modelleri arasında yer alıyor. Uzun ömürlü olmasıyla da dikkat çeken bu ürüne göz atmanızı öneririz.

8.Bakım gerektirmeyen akü arayanlara: Safir Jel Akü

Uzun ömürlü, sağlam ve güvenli bir akü arıyorsanız, Safir Jel Akü modeline göz atmanızda fayda var. Bu ürün elektrikli araçlar başta olmak üzere; karavan, tekne, oyuncak araba gibi birçok araçta tercih ediliyor. Bakım gerektirmeyen özelliği ile öne çıkan bu ürün de DZF teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde aracınızda üst düzey güç kapasitesi sağlanıyor. Ayrıca derin deşarj özelliği ile birçok kullanıcıdan tam puan alıyor. 12 voltaj ve 14 amperlik kapasitesiyle dikkat çeken bu ürünü zorlu hava koşullarında dahi güvenle kullanabilirsiniz. Akü bakım derdinden kurtulmak isteyenlere, bu ürünü incelemelerini tavsiye ederiz.

9. Cebinizi yakmayacak bir alternatif: Banner Bike Bull Marş Aküsü 505 12

Hem ekonomik hem de çok güçlü bir akü arıyorsanız, Banner Bile Bull Marş Aküsü 505 12 ürününe şans verebilirsiniz. Uzunluğu 120 mm, genişliği 60 mm, kasa yüksekliği ise 130 mm olan bu ürün sağlam yapısı ile öne çıkıyor. Motosiklet kullanımı esnasında oluşan yüklenmeleri en aza indirirken kısa mesafeli kullanımda dahi güven sunuyor. Yolların tozunu attırmak istiyorsanız, bu ürünü tercih edebilirsiniz.

10. Yüksek enerji kapasitesiyle: Yamaha YS 125 Motosiklet Aküsü

Yamaha YS 125 Motosiklet Aküsü, motosiklet kullanıcıları tarafından da sıkça tavsiye ediliyor. Akü ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayabileceğiniz bu ürün, cazip fiyatıyla dikkat çekiyor. Motosikletinizle çıkmayı planladığınız bir seyahat planınız varsa bu planı artık ertelemenize gerek yok! Bu akü modeli, motosikletinizin performansını zirveye taşımakla kalmıyor, ayrıca kesintisiz bir şekilde yolculuk keyfi sunuyor. Size de sadece motosikletinizle keyifli sürüşler yapmak kalıyor. Hızınızı kesmeyecek bir akü modeli arıyorsanız, bu ürüne göz gezdirebilirsiniz.

11. Uygun fiyat, kaliteli performans: Bosch Motosiklet Aküsü AGM M6 010

Akünün suyunu kontrol etme derdine son verecek bir ürünle karşınızdayız: Bosch Motosiklet Aküsü GM M6 010. Bakım gerektirmeyen özelliği ile dikkat çeken bu ürün, kendi kendini şarj edebiliyor. Doğada zor şartlarda dahi sizi asla yarı yolda bırakmıyor. AGM kurşun asit özelliği sayesinde performans kaybı yaşanmıyor. 12 voltaj ve 8 amper kapasitesine sahip olan bu ürün ile engelli yolları dahi aşabilmeniz mümkün! Dayanıklı ve sızdırmaz bir yapıya sahip olan bu ürüne göz atmaya ne dersiniz?

12. Suya ihtiyaç duymayan: TTEC Bakımsız Kuru Akü

Motosikletleri için uzun ömürlü bir akü arayanların tercih edebileceği ürünler arasında bulunan TTEC Bakımsız Kuru Akü, susuz çalışma özelliği ile ön plana çıkıyor. Bakım gerektirmeyen özelliğinin yanı sıra bütçe dostu fiyatıyla da kullanıcıların ilgisini topluyor. Tavsiye edebileceğimiz ürünler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan bu akü modeli, sizleri bakım derdinden de kurtarıyor. 10 seneye kadar kullanım imkanı sunan bu ürünle keyifli yolculuklara çıkabilirsiniz.

13. Kullanıma hazır akü arayanlara: Harley D. 1200 Forty 11-Fulbat Fhd14hl-bs Jel Akü

Harley Davinson motosiklet modelleri ile uyumlu olan Harley D. 1200 Forty 11-Fulbat Fhd12hl-bs Jel Akü, kullanıma hazır özelliği ile öne çıkıyor. Yüksek performans ve dökülmez tasarımı ile dikkat çeken bu ürün de bakıma ihtiyaç duyulmuyor. Kurulumu kolay olmasının yanı sıra soğuk hava şartlarına karşı da sizi yarı yolda bırakmıyor. 90 derece montaj açısı ve kullanımı hazır özelliğiyle dikkat çeken bu ürünü incelemenizi öneririz.

14. Karbon teknoloji kullanılarak üretilen: Orbus Jel Akü

Elektrikli motosikletler için özel olarak tasarlanan Orbus Jel Akü, sizlere zaman kaybı yaşamamanız adına hızlı şarj özelliği sunuyor. Uzunluğu 18,1 cm, yüksekliği 17,1 cm, eni ise 7,6 cm olan bu ürün, VRLA kutu kapak sistemi sayesinde koku yapmıyor. Jel akülerin içerisinde çevre kirliliğine neden olabilecek herhangi bir madde bulunmadığı için doğa dostu olarak kabul ediliyor. Yüksek performans ve üstün kaliteye sahip jel akü modelleri arasında yer alan bu ürünle tanışmadan alacağınız akü modeline hemen karar vermeyin deriz!

15. Bütçe dostu: Ziwer i Akü

"Hem bütçemi hem de aracımı zorlamasın." diyorsanız, Ziwer i Akü tam sizlere göre! Ekonomik fiyatıyla öne çıkan bu ürün, tüm araç modelleriyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Dayanıklılık ve uzun ömürlülük açısından da dikkat çeken bu ürün, birçok kullanıcı tarafından tavsiye ediliyor. Aracınızda yüksek performansa sahip bir akü istiyorsanız, ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.



