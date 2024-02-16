Üstünü havluyla kapatıp paylaştı! Afra Saraçoğlu kendinden geçti

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan güzel oyuncu bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

Masaj yaptırdığı anları paylaşan Afra Saraçoğlu üzerini havluyla kapatıp poz verdi. Saraçoğlu o karesine 'Yok böyle bir masaj' notunu düştü.

Afra Saraçoğlu'nun adeta kendinden geçtiği bu karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.





