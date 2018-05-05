Utangaç çift

Oturduklar\u0131 kafede arkada\u015flar\u0131na sar\u0131larak poz veren Harun Tekin-Melisa S\u00f6zen \u00e7ifti, gazetecilerin ayn\u0131 pozu istemesi \u00fczerine "Siz b\u00f6yle \u00e7ekin' diyerek, utanga\u00e7 tav\u0131rlar sergiledi. (Takvim)Naim S\u00fcleymano\u011flu'nun Japon k\u0131z\u0131 Sekai'den miras\u00e7\u0131lara dava! Mezar\u0131 a\u00e7\u0131lacakHDP se\u00e7im \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131!Muharrem \u0130nce'nin afi\u015fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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