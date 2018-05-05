MAGAZİN

Utangaç çift

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

Oyuncu Melisa Sözen ile solist sevgilisi Harun Tekin, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Utangaç çift

Oturdukları kafede arkadaşlarına sarılarak poz veren Harun Tekin-Melisa Sözen çifti, gazetecilerin aynı pozu istemesi üzerine "Siz böyle çekin' diyerek, utangaç tavırlar sergiledi. (Takvim)

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Melisa Sözen harun tekin

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