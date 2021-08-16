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Utanılacak bir şey yok... Kadınların duşta tuvalet ihtiyacını gidermemesini tavsiye eden doktor sosyal medyada gündem oldu

16.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duşta işemek, zaman zaman fazla düşünmeden yaptığınız bir şey olabilir. Bununla birlikte iyi olup olmadığını da merak edebilirsiniz. Peki, duşta işemenin bir sakıncası var mı? Bu soruya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla cevap veren Doktor Alicia Jeffrey-Thomas’ın paylaşımı ses getirdi.

Utanılacak bir şey yok... Kadınların duşta tuvalet ihtiyacını gidermemesini tavsiye eden doktor sosyal medyada gündem oldu

Doktor Alicia Jeffrey-Thomas, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık konusunda verdiği bilgilerle takipçilerine sesleniyor. Alicia, yakın zaman önce TikTok'ta kadınlara pelvik taban için zararlı olan hareket ve alışkanlıkların neler olduğunu anlattığı bir video yayınladı. Videosunda yer verdiği zararlı hareket ve alışkanlıklara dair maddelerden birinin de duşta işemek olması takipçilerini meraklandırdı.

KADINLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

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Fizik tedavi alanında doktorası bulunan sertifkalı bir pelvik taban fizyoteraspisti olan Alicia, aslında akan suyun yanında idrar yapmanın bu durumun vücut için alışkanlık haline dönüşebileceğinden söz etti. Hatta su sesini idrarla ilişkilendirmeye yol açabileceğini söyledi. Alicia, “Mesaneniz hem mesane duvarlarının mesanenin dolması sürecindeki esnemeden aldığı sinyallere hem de beyinden gelen ne zaman çişinizi yapmanız gerektiğini bildiren sinyallere göre hareket eder. Yani, duşta çiş yapmak akan suyun sesiyle çiş yapma ihtiyacının ilişkilendirilmesine yol açar. Akan su sesine örnek olarak elinizi veya bulaşıkları yıkamak için musluğu açmanız gösterilebilir” dedi.

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“ANATOMİK YAPISI UYGUN DEĞİL”

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Kadınların duşta ve ayakta idrar yapmak için gereken pelvik yapısına sahip olmadığını belirten Alicia, “Pelvik tabanın yapısı, duşta ayakta çiş yapmak için gereken pelvik taban gevşemesine elverişli değildir. Erkeklerin vücutlarında mesaneyi destekleyen prostat vardır. Bu da ayakta çiş yapabilmelerini sağlar. Ancak kadınların mesane yapısı buna uygun değildir. Uygun olmayan zamanlarda idrar kaçırılmasının önlenmesi için, genelde ayakta olunduğunda pelvik taban kasılır. Yani ayaktayken idrar yapmaya çalışan bir kişi bu mekanizmanın normal çalışmasını engeller ve bu da sorunlara yol açabilir. Duşta oturmak bunu engeller ama yine de su sesini çiş yapmakla ilişkilendirmenin önüne geçmez” diye konuştu.

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