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Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi

30.08.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı cuma günü nikah masasına oturmayı planlarken kötü haberle sarsıldı. Kayı'nın üvey babasının ölümü düğünün ertelenmesine sebep oldu.

Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi

Sosyetenin tanınan isimlerinden Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz sene aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Aylardır nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift, düğüne günler kala aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

Uzun yıllardır aşk yaşadığı iş insanı Hacı Sabancı ile cuma günü nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili yaşamını yitirdi.

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Kayı ise Çırağan Saray'ında yapacakları düğününü erteleme kararı aldı.

Ölüm haberinin ardından büyük bir üzüntü yaşayan çift, düğün tarihleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. (SnobMagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı Nazlı Kayı
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