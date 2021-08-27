Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah’ı Buğra Gülsoy sakallarını kesti

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşah karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizi sezon finali yaptıktan sonra sakallarını kesti.
Eşi Nilüfer Gürbüz ve oğluyla birlikte trafikte görüntülenen Gülsoy, “Beni nereden gördünüz?” diyerek şaşkınlığı ifade ederken, gazetecilerin soruları üzerine, “Trafiği hiç aksatmayayım başka zaman konuşalım” diyerek bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali yapmasının ardından sakallarını kesen Gülsoy'un yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum