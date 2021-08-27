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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah’ı Buğra Gülsoy sakallarını kesti

27.08.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşah karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Buğra Gülsoy, ailesiyle birlikte görüntülendi. Oyuncunun sakalsız hali görenleri şaşırttı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah’ı Buğra Gülsoy sakallarını kesti

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşah karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizi sezon finali yaptıktan sonra sakallarını kesti.

"TRAFİĞİ AKSATMAYAYIM"

Eşi Nilüfer Gürbüz ve oğluyla birlikte trafikte görüntülenen Gülsoy, “Beni nereden gördünüz?” diyerek şaşkınlığı ifade ederken, gazetecilerin soruları üzerine, “Trafiği hiç aksatmayayım başka zaman konuşalım” diyerek bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali yapmasının ardından sakallarını kesen Gülsoy'un yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Buğra Gülsoy
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