Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Alparslan'ı belli oldu: Barış Arduç kadroya dahil oldu!

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Sultan Alparslan dönemi başlıyor. Dizinin yeni döneminde 3 sezon boyunca anlatılacak olan Sultan Alparslan dönemi şimdiden merak konusu oldu.
Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç gibi başarılı isimlerin yer aldığı reyting rekortmeni Uyanış Büyük Selçuklu adlı diziye Barış Arduç transfer oldu.
Akli Film imzası taşıyan dizinin kadrosuna katılan başarılı oyuncu, dizide Sultan Alparslan karakterine hayat vereceği açıklandı. En son Çukur dizisinde rol alan Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
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