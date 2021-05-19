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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Alparslan'ı belli oldu: Barış Arduç kadroya dahil oldu!

19.05.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Barış Arduç dahil oldu. Arduç, dizide Sultan Alparslan'ı canlandıracak.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Alparslan'ı belli oldu: Barış Arduç kadroya dahil oldu!

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Sultan Alparslan dönemi başlıyor. Dizinin yeni döneminde 3 sezon boyunca anlatılacak olan Sultan Alparslan dönemi şimdiden merak konusu oldu.

BARIŞ ARDUÇ SULTAN ALPARSLAN ROLÜYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç gibi başarılı isimlerin yer aldığı reyting rekortmeni Uyanış Büyük Selçuklu adlı diziye Barış Arduç transfer oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Alparslan'ı belli oldu: Barış Arduç kadroya dahil oldu!

Akli Film imzası taşıyan dizinin kadrosuna katılan başarılı oyuncu, dizide Sultan Alparslan karakterine hayat vereceği açıklandı. En son Çukur dizisinde rol alan Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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TRT 1 Barış Arduç Buğra Gülsoy Ekin Koç
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