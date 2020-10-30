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  4. Uyarıya aldırış etmeyince... 15 dakikada 2 ceza!

Uyarıya aldırış etmeyince... 15 dakikada 2 ceza!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta denetime takılan minibüsten 35 kişi çıktı. Şoför, aldığı uyarıya rağmen akıllanmayınca 15 dakika sonra tekrar denetime takıldı ve bir kez daha ceza yedi. Sağlığını hiçe sayan yolcuların ise şoförlere değil polislere tepki göstermesi pes dedirtti.

İstanbul’da hızla artan korona virüs vaka sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen Esenyurt minibüslerinde yine aynı görüntüler oluştu. Sabah durdurulan bir minibüste 35 yolcu çıkarken, akşam iş çıkışı saatinde yapılan uygulamada 34 yolcu dolu minibüs durdurularak işlem yapıldı.

15 DAKİKADA İKİNCİ CEZADA DURDURAMADI

Sivil Trafiğe bağlı Denetleme Ekipleri artan vaka sayılarının ardından denetlemelerini sıklaştırarak minibüs şoförlerine göz açtırmıyor. İlçenin çeşitli noktalarına uygulama noktası kuran polis ekipleri sık sık minibüsleri durdurarak denetim yapıyor. Uygulamada, 35 yolcu çıkan minibüsün şoförünün 15 dakika önce durdurulup Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği ceza kesilip, yolcularının başka araca bindirildiği öğrenildi. Ancak uslanmayan şoför 15 dakika içinde minibüsü tıklım tıklım doldurarak polis ekiplerine yine yakalandı. Pişkin şoför ise ”Amirim 15 dakika önce ceza yedim. Bu seferlik beni affet” demesine rağmen cezadan kurtulamadı. Minibüsten indirilen yolcuların ise polis ekiplerine tepki göstermesi pes dedirtti.

İHA

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