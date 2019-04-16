Uykuyla ilgili tüm bildiklerinizi unutun!

New York Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, iyi bir gece uykusu için verilen tavsiyeleri tespit etmek için interneti taradı. Daha sonra da Uyku Sağlığı adlı bilimsel yayında yer alan araştırmalarında, bu tavsiyeler ile bilimsel gerçekleri karşılaştırdılar.

Uzmanlar, uyku konusunda doğru bilgilendirme yapmasının fiziksel ve ruhsal sağlığımızı geliştireceğini umuyor.

İşte uyguyla ilgili 6 yanlış bilgi:

BEŞ SAATTEN AZ UYKU YETERLİ OLUR

Bu, kolaylıkla ortadan kaybolmayacak bir söylenti gibi görünüyor.

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın her gece sadece 4 saat uyuduğu söylenirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de benzer bir iddiada bulundu ve uykuda geçirilmesi gereken saatlerin işte harcanmasının başarıda önemli rol oynadığı sık sık dile getiriliyor.

Ancak araştırmacılar, günde 5 saatten az uykunun yeterli olduğu iddiasının, sağlığa en büyük zararı verdiğini söylüyor.

Araştırmacı Dr. Rebecca Robbins, "Sürekli olarak 5 saat ya da daha az uyumak sağlık sorunları riskini çok büyük oranda artırıyor" dedi.