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Uyumak için başını yastığa koydu! 7 metrelik yılanı görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı

05.04.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Alex Trejo isimli bir adamın başına gelenler herkesi şaşırttı. Koltukta uyuma hazırlığında olan bir adam elini yastığın altına attığında karşısına çıkan 7 metrelik dev yılanla bir anda karşılaştı. Dehşeti yaşayan adam, yılanın şans eseri zehirli olmamasıyla büyük bir rahatlama yaşadı.

Uyumak için başını yastığa koydu! 7 metrelik yılanı görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Alex Trejo isimli bir adam uykuya yattığı sırada yastığının altından çıkan bir yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 7 metrelik yılanı boyun ve gövde bölgesinden tutan Trejo o anları sosyal medyadan paylaştı. Trejo, evde bulduğu yılanın Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü bir yılan türü olmadığını belirterek şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

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GÖMLEĞİNE SARILDI

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Yılanı evden çıkartmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Trejo, yılanın cildinde değil gömleğinde hasar bıraktığını dile getirdi.

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Veterinere götürülen yılanın solunum yolu tedavisine alındığını söyleyen Trejo, sahibini aradıklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika
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