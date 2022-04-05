Uyumak için başını yastığa koydu! 7 metrelik yılanı görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Alex Trejo isimli bir adam uykuya yattığı sırada yastığının altından çıkan bir yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 7 metrelik yılanı boyun ve gövde bölgesinden tutan Trejo o anları sosyal medyadan paylaştı. Trejo, evde bulduğu yılanın Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü bir yılan türü olmadığını belirterek şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

GÖMLEĞİNE SARILDI

Yılanı evden çıkartmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Trejo, yılanın cildinde değil gömleğinde hasar bıraktığını dile getirdi.

Veterinere götürülen yılanın solunum yolu tedavisine alındığını söyleyen Trejo, sahibini aradıklarını anlattı.



