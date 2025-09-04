Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Türkiye'deki çok konuşulan aslan saldırısının bir benzeri bu kez Güney Afrika'da meydana geldi. Hayatta kalmayı başaran 27 yaşındaki o anları saniye saniye anlattı.

FERMUARI AÇIK ÇADIRDAN GİRDİLER

Hohls, bekarlığa veda partisi kapsamında babası ve bazı arkadaşlarıyla birlikte doğa koruma alanına gitti. Günlerini balık tutarak geçiren grup ardından, saat 01.00 civarında çadırlarına çekilip uyumadan önce biraz yiyecek ve içecek aldı. Ancak yarım saat sonra beklenmedik ziyaretçileri oldu.

İki sırtlan, Hohls'un fermuarını açık bıraktığı çadırına girdi.

GÖZ VE BOĞAZINA SALDIRDI

Hohls, büyük bir şok içinde uyandığında sırtlanlardan birinin çenesinin yanağına kenetlendiğini, diğerinin de bileğinin dişlerinin arasında olduğunu gördü.

Hohls, People dergisine yaptığı açıklamada , "Biri bacağımı, diğeri ise yüzümü ve kafamı hedef aldı. Yüzümü ve ayak bileğimi kopararak, ardından birinin gözlerine saldırarak ve diğerinin de boğazına elimi sokarak onlarla mücadele ettim." ifadelerini kullandı. Talihsiz genç sözlerinin devamında ise, "Uyuyordum... Olanları fark ettiğimde, tamamen içgüdüseldi. Hayatta kalmak için savaşmam gerektiğini biliyordum." dedi.

HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

Hohls daha sonra hemen harekete geçtiğini ve iki tepki verdiğini, bunun da hayatını kurtardığını anlattı.

"Hemen tepki verdim. Kendimi kurtarıp doğrudan zayıf noktalarına, gözlerine ve boğazlarına yöneldim. Tamamen içgüdü ve adrenalindi" dedi.

1 DAKİKA SÜRDÜ

Kavganın yaklaşık 60 saniye sürdüğünü belirten Hohls, babasının çığlıklarını duyması üzerine hemen harekete geçtiğini ve onu doğrudan hastaneye götürdüğünü söyledi.

"Babam hemen harekete geçti. Beni çadırımda bir kan gölü içinde buldu, arabaya bindirdi ve doğruca Ballito hastanesine götürdü," diye ekledi.

30 DİKİŞ ATILDI

Hohls'un kafasında, elinde ve yanağında yaklaşık 30 dikiş var ve ayak bileği ile uyluğunda derin yaralar var.

Son durumunu ise "Çok daha iyiyim... Doktorlar ilerlememden memnunlar ve enfeksiyon belirtisi yok" diye açıkladı.

"GÖRDÜĞÜMDE KANLAR İÇİNDEYDİ"

Hohls'un babası Colin, DailyMail.com'a şunları söyledi : "Nic'in yatağa gittiğini duydum, sonra aniden acı içinde çığlık atmaya başladı ve bir sırtlan sol bacağını yakalamış ve onu çadırdan dışarı çekiyordu.

"İkinci bir sırtlan onu başından yakaladı, Nick sol elini ilk sırtlanın ağzına olabildiğince derine soktu ve sağ başparmağını diğer sırtlanın gözüne soktu.

"Nic, ikisinin de şok içinde geri çekildiğini, sonra benim geldiğimi duyduklarını ve meşaleyi görüp ortadan kaybolduklarını, oraya vardığımda ise onları hiç görmediğimi söyledi.

"Her şey bir dakikadan kısa bir sürede olup bitti ama Nicolas'ı gördüğümde kanlar içindeydi ve onu neredeyse tanıyamadım. Yerde kalın bir kan gölü vardı."

"ÇADIRLARIN FERMUALARINI KAPALI TUTUN"

Cape Vidal'ı yöneten Ezemvelo KZN Yaban Hayatı sözcüsü DailyMail.com'a şunları söyledi: "Sırtlanları yakalayıp onlarla ilgili en iyi yolu bulacağız ancak bu arada tüm kampçılardan çadırlarının fermuarını kapalı tutmalarını istiyoruz.

"Hafta sonu yaşanan olayda, parti sonrası çadırını açık bırakan bir ziyaretçiye sırtlanlar saldırdı, daha önceki saldırıda ise bir adamın burnu fena halde ısırılmıştı.

"Burası bir yaban hayatı parkı ve tüm misafirlerimize bunu çok dikkatli bir şekilde hatırlatmamızı tavsiye ediyoruz."

ANTALYA'DA DA BENZERİ OLMUŞTU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslan, Süleyman Kır'ı yaralamıştı. Saatlerce aranan aslan daha sonra etkisiz hale getirilmişti. Saldırıya uğrayan kişi aslanla mücadelesini şu sözlerle anlatmıştı;

"Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Aslanla bir süre boğuştuk. Yardım istedik, çevrede kimse yoktu. Bu sırada aslan baldırımı ve boynumu ısırdı. Boynunu yakalayarak sıktım, o esnada kaçtı. Yaklaşık on metre uzaklaşıp dikildi. O sırada kolluk kuvvetleri geldi."