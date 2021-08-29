MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Uzak Şehrin Masalı dizisinin afişi yayınlandı

Uzak Şehrin Masalı dizisinin afişi yayınlandı

29.08.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi “Uzak Şehrin Masalı”nın merakla beklenen afişi yayınlandı.

Uzak Şehrin Masalı dizisinin afişi yayınlandı

Kars’ın güzelliğinin de yansıdığı afişte, dizinin başrolleri Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören boy gösteriyor.

Uzak Şehrin Masalı

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

“Uzak Şehrin Masalı”nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur. Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar.

Uzak Şehrin Masalı'yla ekranlara dönecek olan Aslıhan Güner'den karavan pozları!Uzak Şehrin Masalı'yla ekranlara dönecek olan Aslıhan Güner'den karavan pozları!

Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur. Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir…

Fox TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'ndan ilk kare geldi!Fox TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'ndan ilk kare geldi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Son Yaz yeni sezondan heyecan dolu ilk görüntüler geldiSon Yaz yeni sezondan heyecan dolu ilk görüntüler geldi
Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu

Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu

Sosyal medyada gündem olmuştu! Midye, karides, yengeç yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama

Sosyal medyada gündem olmuştu! Midye, karides, yengeç yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.