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Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler?

12.09.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yayın döneminin gelmesiyle birbirinden güzel diziler ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi de FOX TV'de yayınlanacak olan Uzak Şehrin Masalı adlı dizi. 25 Film'in yapımcılığını üstlendiği söz konusu dizinin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor. İşte merak edilenler...

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler?

Uzak Şehrin Masalı adlı dizisinin başrollerini Aslıhan Güner, Timur Acar, Begüm Birgören ve Barış Kılıç gibi ünlü oyuncular paylaşıyor. Uzak Şehrin Masalı adlı dizinin senaryosu Can Sinan tarafından kaleme alınıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinin İstanbul'da gerçekleşeceği öğrenildi. İşte merak edilenler...

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler?

UZAK ŞEHRİN MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekimleri Kars'ta yapıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerdeki çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek. İstanbul'daki çekimler ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan platolarda ve İstanbul Şile civarlarında olacak.

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Umay, yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için göz yuman bir kadındır. Ancak Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem sonrasında Umay çocuklarını alıp evden gider. Doğduğu köy olan Eskitepe'ye giden Umay, ablası Sonay'dan yardım ister. Abla kardeş gelecek için plan yaparken Kürşat Eroğlu iki kadının karşısına çıkar. Eroğlu, Affan'a karşı Umay'ı ve çocukları korur.

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler?

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

  • Aslıhan Güner,
  • Barış Kılıç,
  • Timur Acar,
  • Begüm Birgören
  • Zeynep Eronat

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler?


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Aslıhan Güner
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