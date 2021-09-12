Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler?

Uzak Şehrin Masalı adlı dizisinin başrollerini Aslıhan Güner, Timur Acar, Begüm Birgören ve Barış Kılıç gibi ünlü oyuncular paylaşıyor. Uzak Şehrin Masalı adlı dizinin senaryosu Can Sinan tarafından kaleme alınıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinin İstanbul'da gerçekleşeceği öğrenildi. İşte merak edilenler...

UZAK ŞEHRİN MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekimleri Kars'ta yapıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerdeki çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek. İstanbul'daki çekimler ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan platolarda ve İstanbul Şile civarlarında olacak.

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Umay, yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için göz yuman bir kadındır. Ancak Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem sonrasında Umay çocuklarını alıp evden gider. Doğduğu köy olan Eskitepe'ye giden Umay, ablası Sonay'dan yardım ister. Abla kardeş gelecek için plan yaparken Kürşat Eroğlu iki kadının karşısına çıkar. Eroğlu, Affan'a karşı Umay'ı ve çocukları korur.

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner,

Barış Kılıç,

Timur Acar,

Begüm Birgören

Zeynep Eronat



