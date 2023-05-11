Uzayıp giden lezzet kuymak tarifi! Kuymak (Mıhlama) nasıl yapılır?

Kuymak, Karadeniz'in en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Genellikle kahvaltıda tüketilen kuymak akşam yemeğine yapacak yemek bulamayanların da pratik yardımcısı oluyor. Mıhlama olarak da bilinen kuymak nasıl yapılır merak ediyorsanız bu kuymak tarifine bakabilirsiniz.
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