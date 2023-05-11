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Uzayıp giden lezzet kuymak tarifi! Kuymak (Mıhlama) nasıl yapılır?

11.05.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuymak, Karadeniz'in en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Genellikle kahvaltıda tüketilen kuymak akşam yemeğine yapacak yemek bulamayanların da pratik yardımcısı oluyor. Mıhlama olarak da bilinen kuymak nasıl yapılır merak ediyorsanız bu kuymak tarifine bakabilirsiniz.

Uzayıp giden lezzet kuymak tarifi! Kuymak (Mıhlama) nasıl yapılır?

Kuymak enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. İçine katılan peynirlerle uzayıp giden kuymak oldukça seviliyor. Bu eşsiz lezzeti evde denemediyseniz aşağıdaki kuymak tarifine bayılacaksınız.

MALZEMELER

  • 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
  • 2 tepeleme yemek kaşığı mısır unu
  • 1 su bardağı su (oda ısısında)
  • 1 kase kolot peyniri veya kaşar
  • 1/2 çay bardağı kaynar su
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz

TARİF

  • Tereyağını mümkünse bakır bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürünce üstüne mısır ununu ekleyin.
  • Mısır ununun rengi dönene dek kavurun. Ardından bir su bardağı suyu ve tuzunu ekleyin.
  • Suyu çekene dek kavurun ve suyu iyice ektikten sonra içine kolot peynirini ilave edin.
  • Peynir tamamen eriyip, suyunu çekene dek karıştırarak kavurun.
  • Peynir de eridikten sonra kaynar suyu ekleyin, suyu çekip uzayan bir kıvam aldığında ocağın altını kısın.
  • Tereyağı hafifçe üstte biriktiği zaman kuymağınız hazır demektir.

AFİYET OLSUN!

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