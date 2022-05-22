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Üzerine battaniye örtüyor! Çocukluğundan beri hayran olduğu arabasını korkudan satılığa çıkardı

22.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da 35 yaşındaki Semih Uzun, terzilik mesleğinden biriktirdiği parayla çocukluğundan beri hayran olduğu 1975 model Murat 124 aldı. Yurt dışından topladığı orijinal parçalarla otomobilini restore eden Uzun, koruyamama korkusundan aracını satmaya karar vererek, 280 bin TL’den satışa çıkardı. Bu arabayı almak için çok uğraştığını söyleyen Uzun, "Aracım mesela garajda beklerken üzerine battaniye örtüyorum. Bana da evden, evde battaniye bırakmadın diye de kızdıkları çok oldu” şeklinde konuştu.

35 yaşındaki Semih Uzun'un çocukluğundan beri klasik otomobil merakı vardı. Dedesinin aracı Murat 124 model arabaya hayranlığı olan terzi Semih Uzun, mesleğinden kazandığı parayı 15 yıl biriktirerek hayali olan 1975 model aracı 2 yıl önce aldı. Uzun, aracını İstanbul, Ankara, Almanya ve İtalya’dan parçalar alarak restore etti. 2 yıl boyunca aracını arkadaşlarının iş yerinde ve güvenlikli alanlarda saklayan Semih Uzun, aracını zarar görmesinden korktuğu için satmaya karar verdi.

“BU ARABAYI ALMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM”

1980’lerden beri bu araca merakının olduğunu ve 124 araçlardan başka aracı gözünün görmediğini anlatan Semih Uzun, “Bir hevesimiz olunca kendimiz kafamıza, gönlümüze göre restore edip kullanalım dedim. Aracımı tamamen restore yaptım, fabrika nasıl ürettiyse o şekilde oldu aracım. Bu arabayı almak için çok uğraştım. Bayağı bir birikim yaptım. İlk önce restorasyon için aracın orijinal parçalarını bulmaya çalıştık. Parçaları da burada bulmak zor biraz. İstanbul’dan buldum. Bize yurt dışından bulabilirsin dediler, biz yurt dışından da bayağı bir parçasını orijinal olarak temin ettik. Almanya’dan, İtalya’dan, bazılarını ise İspanya’dan getirttim parçaların ve o şekilde yavaş yavaş restorasyona başladık. 1 yıl kadar bu çalışmalar devam etti” dedi.

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“EVDE BATTANİYE BIRAKMADIN DİYE KIZDIKLARI ÇOK OLDU”

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Bir yıldır aracını garajda saklayıp zaman zaman kullandığını söyleyen Semih Uzun, “Bir yere gidiyoruz, mesela petrolden benzin almak için duruyoruz. Fotoğraf çektirenler, gelenler oluyor, nasıl topladın gibi ilgi duyanlar çok oluyor. Aracım mesela garajda beklerken üzerine battaniye örtüyorum. Bana da evden, evde battaniye bırakmadın diye de kızdıkları çok oldu” şeklinde konuştu.

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"YANIMDAN BİRİ HIZLI GEÇSE ARACIMA ÇARPACAKLAR DİYE ÇOK KORKUYORUM"

1975 model aracını severek kullandığını aktaran Uzun, “Aracıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Bir yere park ederken oraya yanaşamıyorum, yanımdan biri hızlı geçse aracıma çarpacaklar diye çok korkuyorum. Artık bu araba bizim aileden birisi gibi oldu ve çocuğumuz gibi saklıyor bakıyoruz. Korktuğum için bunu koruyamayacağım korkusundan aracımı satmaya karar verdim. Ben de farklı bir klasik araba sevgisi var. Ben modelli araçlardan daha çok seviyorum. Aracın modeline takılmayalım. Güncel sıfır bir araba almaya kalksan bu paralara imkansız alamazsın. Benim için ise bu araba sıfır arabadan daha değerli. Bu arabaya verdiğimiz emekleri de düşünecek olursak 280 bin lira az bile geliyor” diye konuştu. (İHA)

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