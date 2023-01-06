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Uzman isimden korkutan kuraklık uyarısı! 'Türkiye’nin tamamını kapsadı, böyle giderse...'

06.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir'den kuraklık ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Demir, "Son 3 aydır pek çok yerde yeterli yağış alamadık. Ocak ayı içerisindeyken sanki hala sonbaharın en güzel aylarını yaşıyoruz gibi bir durum var. Kış kuraklığı riskimiz var. Böyle devam ederse üretim periyodumuz kayacak. Mevcut kaynakları doğru kullanmalıyız. Kuraklık hemen hemen Türkiye’nin tamamını kapsamış durumda" dedi.

Uzman isimden korkutan kuraklık uyarısı! 'Türkiye’nin tamamını kapsadı, böyle giderse...'

Kış mevsimi yaşanmasına rağmen ülkenin bir çok yerinde son günler yaz havasında geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan kuraklık haritasında birçok şehir kırmızı alarm veriyor. Kış aylarında kar ve yağmur yağışının olmaması kuraklığı daha da tetikliyor. Prof. Dr. Yusuf Demir, kış kuraklığı tehlikesinden belirterek tarım ürünlerinin üretim periyodunun değişeceğini söyledi.

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"SON 3-4 AYDIR CİDDİ ANLAMDA BİR KURAKLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

3 aydır ülke genelinin çok fazla bir yağış alamadığını ifade eden Prof. Dr. Demir, "Küresel iklimin etkisinin dünyayı ve ülkemizi etkilediği her seferde ifade ediyoruz. Bunu bu sene çok daha etkili ve yaşayarak görmekteyiz. Maalesef son 3-4 aydır ciddi anlamda bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Tabii, bu kuraklık sadece bölgesel değil Türkiye’nin hemen hemen tamamını kapsamış durumda. Bunun bir kış kuraklığına dönebilmesi bizi biraz endişelendiriyor. Çünkü son 2-3 aydır, ekim, kasım, aralık ayında ki en büyük örneği olarak şu an ocak ayı içerisindeyken sanki hala sonbaharın en güzel aylarını yaşıyoruz gibi bir durum ortadadır. Son 3 aydır pek çok yerde yeterli yağış alamadık. Aynı zamanda Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinde görüyoruz ki kar yok. Bu da bizi bu süreçteki yaşayacağımız olumsuzluklar noktasında endişeye sevk ediyor. Biz yıllardır ifade ediyoruz. Küresel iklimin etkisi, hem mevsim kaymalarını hem de yağışlardaki ciddi düzensizliklere sebep olmaktadır. Bunu bu sene çok daha etkili yaşamaktayız. Bu sürecin böyle devam etmesi de hem tarımsal üretim açısından hem kaynaklarımız açısından da bizleri endişelendiriyor. Elbette eğer bir mevsim kayması olursa, önümüzdeki şubat, mart aylarında yeterli kar yağışı alırsak belki biraz olsun rahatlama yaşayabiliriz. Ama bu bizim özellikle su kaynaklarımızda, yer altı suyu kaynaklarımız noktasındaki endişelerimizi çok fazla gidermeyecek gibi gözüküyor. Bu da tarımsal anlamda çok büyük bir risk yaşayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu sürecin böyle devam etmesi hem ülkemizi yönetenler açısından hem de bilim adamları açısından, vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Hala tarımsal üretim açısından risk taşıyan alanlarımız vardır. Görüyoruz ki Türkiye’nin birçok yerindeki barajlarında doluluk oranı risk seviyesinin altına düşmeye başladı. Biz şu an ocak ayındayız. Bu aylarda dolmasını beklediğimiz barajlar maalesef risk seviyesinin altındadır. Dediğim gibi kış yağışlarını, önümüzdeki ilkbahar yağışlarını alırsak nispeten bir doluluk yaşayabiliriz ama bu bizim elimizdeki kaynakları doğru kullanmamızın önüne geçmiyor" diye konuştu.

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"BÖYLE DEVAM EDERSE TARLALARIN EKİMİ, DİKİMİ KAYACAK"

Kuraklığın tarım anlamında ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Demir, "Biz vatandaşlar olarak öncelikle elimizdeki kaynakları çok doğru kullanmalıyız. Suyumuzu doğru kullanmalıyız. Çünkü önümüzdeki birkaç ay ciddi anlamda risk taşıyor. Özellikle tarımsal üretim açısından büyük risk taşıyor. Su kaynakları ve su tüketimi açısından risk taşıyor. O nedenle bizim bu günden hem ilgili kurumların, tarım bakanlığımızın, devleti ilgili kurumlarının su konusunda duyarlılığı, tarımsal üretim konusunda duyarlılığı, vatandaşa anlatması ve bu noktada da gerekli çalışmaları yapması lazımdır. Bir diğer endişemiz tabi Türkiye bildiğimiz gibi bir seçim havasına girdi. Bu seçim düşüncelerinde ister istemez siyasi partiler, siyasetçiler seçim hengamesi içerisinde eğer bu konuları atlarsa, bu konulara yeterli duyarlılık göstermezlerse seçim sonrası yaşayacağımız Türkiye’de sıkıntıyı hep beraber yaşarız diye düşünüyorum. Bu süreçler elbette ki yaşanacak ama devletin ilgili kurumlarının bu konuda gerekli çalışmaları yapmasında büyük yarar vardır. Vatandaşlarımıza da uyarım, suyumuzu doğru kullanmamız yönündedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün eylül, ekim, kasım ayları kuraklık haritasına baktığımızda özellikle batı bölgelerimizin çok ciddi kuraklık yaşadığını görüyoruz. Bunu eğer aralık, ocak aylarına endekslersek kuraklık pek çok yere yayıldığını biliyoruz. Kış kuraklığı riskimiz var. İnşallah önümüzdeki 15 günden sonra kar yağışlarını alırız. Mevsimi zamanında yaşamak gerekiyor. Böyle devam ederse tarlaların ekimi, dikimi kayacak. Üretim periyodumuz kayacak" şeklinde konuştu.

İHA

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