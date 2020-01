Uzman psikologdan yeni yıl hedeflerini gerçekleştirmek için 8 öneri

Uzman Psikolog Olcay Geçgel, yeni yıl hedeflerini gerçekleştirmek için 8 öneride bulundu.

2019 yılını geride bırakırken, değişim için harekete geçilmesi gerektiğini ve hayallere güvenilerek yola çıkılmasını öneren Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Olcay Geçgel, yeni yıl kararlarının uygulanması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için önerilerde bulundu.

Yeni yılın yaklaştığı günlerin, pek çok kişi için yaşamına yeni heyecanlar katmak, belirlediği yeni hedeflere ulaşmak ve aldığı kararları uygulamak için bir fırsat oluştuğunu belirten Geçgel, “Ancak yeni yılın ilk saatleriyle, alınan tüm kararlardan, basit olarak görülse de vazgeçilmekte veya bir sebepten ötürü bu planlar ertelenmektedir. Unutulmamalıdır ki, hedeflere bir günde ulaşmak ya da kararları bir günde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle pes etmek ya da umutsuzluğa kapılmak yerine tüm programı belirli bir zamana yayarak beklemek ve çaba göstermek gerekir. Aceleci olmadan mantıklı ve planlı yapılan tüm eylemler, kişiyi daha güvenli ve gerçekçi olan hedefe taşıyacaktır. Kararlar ve hedefleri gerçekleştirme yolunda bazı önerileri dikkate almak, kişiyi motive ederek başarı şansını artırmaktadır. İçinizdeki değişimle birlikte hedeflerinizi de yakalayabilirsiniz” dedi.

Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Olcay Geçgel yeni yıl hedefleri için 8 öneride bulundu. Geçgel, "Hayata karşı davranış ve tutumlarınızın nasıl olacağını netleştirin. Hedefinizi belirlerken cümlelerinizi olumlu bir dille kurmaya özen gösterin. Bundan sonra ağır tatlılar yemeyeceğim demek yerine, bundan sonra sütlü tatlıları daha çok tercih edeceğim, gibi pozitif olun. Dün yaşanılan olaylar yüzünden yarını kaybetmeyin. Geçmişte ciddi problemler yaşamış olabilirsiniz. Fakat geçmişe takılı kalmak bugünü yok saymak demektir. Evdeki hesap çarşıya uymadığında büyük hayal kırıklığına uğramak yerine yeni yollar denemelisiniz. Asla vazgeçmeyin. İsteklerinizi somutlaştırın ve onları gözünüzün önünden ayırmayın. Hayaller ve istekler, günün yorgunluğu ile strese yenilip zaman zaman unutulabilir. Hedeflerinizi aksatmamak için bunları somutlaştırın ve herhangi bir kağıda yazıp görülebilecek bir yere asın. Göz önünde bulundurun ki unutmaya fırsat bulamayın. Ütopik hedefler belirlemek yerine gerçekçi olun. Hedeflerinizi, hayatınızda ulaşılamayacak ve sadece bir dilekte kalacak noktalar arasından görmeyin. Her insan yeteri kadar kendinin ve potansiyelinin farkındadır. Bu farkındalık çerçevesinde daha güçlü ve gerçekçi hedefler belirleyin. Bu gerçeğin peşinden gidin. Hedeflerinizi gerçekleştirirken kendinize inanın. Olumlu tutumunuzu her zaman koruyun. Hedeflerinizi, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle paylaşın. Onlarla, gerçekleşeceğine inandığınız hedefler üzerinden konuşun. Umut ettiklerinizi sevdiklerinize anlatmaktan çekinmeyin. Çevrenizden destek alın. Hedeflerinizi gerçekleştirmek ve kararlarınızı uygulamak için ailenizden, arkadaşlarınızdan veya bir psikologdan destek alabilirsiniz. Bu durum tetikleyicidir ve yükü hafifletmek için önemlidir. Önceliğin her konuda kendinize ait olması gerektiğini unutmayın. Herkesten önce kendinizi mutlu etmelisiniz. Bu durumu bencillik olarak düşünmeyin. Çünkü mutlu olan, sağlıklı düşünen kişi sevdiklerini ve çevresini de mutlu edebilir. Işıltınız çevrenize yansır. Kendinizi ödüllendirin. Başarılarınızın farkına varın. Ulaşılan her hedef için, kendinize o hedeften daha küçük bir ödül sunun. Küçük bile olsa, yeni yıldan istediğiniz bir hedefe ulaşabilmek çaba gerektirir” diye konuştu.