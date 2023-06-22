Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Amerika Birleşik Devletleri’nde dev salyangoz istilası panik yarattı! Bölge karantinaya alındı

Amerika Birleşik Devletleri’nde dev salyangoz istilası panik yarattı! Bölge karantinaya alındı

22.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletine bağlı Miramar bölgesi 20 cm uzunluğuna kadar ulaşan kara salyangozları tarafından adeta istila edildi. Salyangozların insanlarda menenjite neden olabilecek çeşitli parazitler taşıdığının tespit edilmesinden sonra bölge karantinaya alındı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde dev salyangoz istilası panik yarattı! Bölge karantinaya alındı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde buluna Miramar bölgesi Afrika kara salyangozu salgını korkusuyla karantinaya alındı. Salyangozların yıllar sonrasında bölgede sayılarında artış olması üzerine yetkililer alarmın rengini kırmızıya çevirdi. Salyangozlarla mücadele için yetkililer yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanın ilaçlanması adına karantina alındığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

iStock-1385761735

Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı, "Karantina kapsamında, dev bir Afrika kara salyangozunu veya bitkiler, bitki parçaları, topraktaki bitkiler, toprak, bahçe atıkları, enkaz, kompost veya inşaat malzemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere düzenlenmiş bir ürünü, uyum anlaşması olmaksızın tanımlanmış karantina alanı içinde, içinden veya dışından taşımak yasa dışıdır" açıklamasında bulundu.

İLK KEZ 13 YIL ÖNCE KEŞFEDİLDİ

Kara salyangozlarının ilk olarak 2010 yılında Florida’da keşfedildiği ve ortadan kaldırıldığı bilgisi verildi. Menenjite neden olabileceği belirtilen salyangozların bitki örtüsünü yok edebileceği ve 500’den fazla bitki türünü yiyebileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

 Musluk suyundan bulaştı! ‘Beyin yiyen amip’ alarmı

Musluk suyundan bulaştı! ‘Beyin yiyen amip’ alarmı

 Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

 Kıyamet alameti olarak yorumlandı! "Solucan yağmuru" meğerse...

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! "Solucan yağmuru" meğerse...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...
Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndüGelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü
Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildiÖğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi
Anahtar Kelimeler:
Amerika Florida salyangoz

En Çok Okunan Trend Haberler

Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

Tanga mayosuyla hayran bıraktı! Cesur pozlarından vazgeçmedi

Tanga mayosuyla hayran bıraktı! Cesur pozlarından vazgeçmedi

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.