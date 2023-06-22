Amerika Birleşik Devletleri’nde dev salyangoz istilası panik yarattı! Bölge karantinaya alındı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde buluna Miramar bölgesi Afrika kara salyangozu salgını korkusuyla karantinaya alındı. Salyangozların yıllar sonrasında bölgede sayılarında artış olması üzerine yetkililer alarmın rengini kırmızıya çevirdi. Salyangozlarla mücadele için yetkililer yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanın ilaçlanması adına karantina alındığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı, "Karantina kapsamında, dev bir Afrika kara salyangozunu veya bitkiler, bitki parçaları, topraktaki bitkiler, toprak, bahçe atıkları, enkaz, kompost veya inşaat malzemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere düzenlenmiş bir ürünü, uyum anlaşması olmaksızın tanımlanmış karantina alanı içinde, içinden veya dışından taşımak yasa dışıdır" açıklamasında bulundu.

İLK KEZ 13 YIL ÖNCE KEŞFEDİLDİ

Kara salyangozlarının ilk olarak 2010 yılında Florida’da keşfedildiği ve ortadan kaldırıldığı bilgisi verildi. Menenjite neden olabileceği belirtilen salyangozların bitki örtüsünü yok edebileceği ve 500’den fazla bitki türünü yiyebileceği belirtildi.