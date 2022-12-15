Uzun ömürlü ve kullanışlı olmasıyla öne çıkan 2022 yılının en iyi mekanik klavyeleri

Gamerların olmazsa olmazları arasında yer alan mekanik klavyeler, her bir tuş ayrı mekanik anahtarla oluşturulduğu için dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Yüksek hızlı tuş basış süreleriyle dikkat çeken mekanik klavyeler, kaliteli dokularıyla da beğeni kazanıyor. "Hangi mekanik klavye alınmalı?" sorusunu soranlar için birden fazla nokta öne çıkıyor. Mekanik klavye seçiminde modelin markası, kullanılan switch türü, malzeme kalitesi, bilek desteği, kablolu veya kablosuz oluşu, RGB aydınlatması ve yazılım desteği gibi özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Gelin, en iyi mekanik klavye çeşitlerine göz atalım!

1. Muhteşem oyun deneyimi için: Bloody B328 Q Mekanik Klavye

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

2022 yılının en iyi mekanik klavye modelinden biri olan Bloody B328 Q Mekanik Klavye, modern tasarımı ve başarılı özellikleriyle merak uyandırıyor. Super combo yazılımıyla çeşitli özelleştirmeler yapılmasını kolaylaştırarak oyunculara kendi tarzlarına uygun tuş atamaları gerçekleştirme fırsatı tanıyor. Silikon klavye ayakları bulunan model, zemine sağlam oturduğu için kayma ve titreme yaşatmıyor. Tuş kısmında optik switch kullandığı için geleneksel metal switchlere oranla %30 daha hızlı tepki veriyor. Modelin en önemli özelliği, su dökülmelerine karşı güvenli olması. Su tahliye olukları kullandığı için sıvı temasında alınabilecek hasarları düşük seviyeye indiriyor.

2. Kablosuz mekanik klavye arayanlara: Logitech G G915 TKL Lightspeed Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi

Görkemli tasarımıyla oyuncuları büyüleyen Logitech G G915 TKL Lightspeed Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi, kompakt yapısıyla da takdir kazanıyor. En iyi kablosuz mekanik klavye çeşitleri arasında gösterilen model, tam dolu şarjla 40 saate kadar kesintisiz çalışıyor. Üç saat içinde tam şarj olması da önemli bir ayrıntı. 16,8 milyon renk seçeneği sunan RGB aydınlatması, Lightsync özelliği sayesinde oynanan oyunlardaki aksiyon sahneleriyle uyumlu efektler yaratabiliyor. Logitech G HUB yazılımıyla çeşitli renk ve efekt seçenekleri belirlenmesini sağlıyor. Aynı şekilde yazılımı sayesinde tuş atamaları da yapılabiliyor.

3. Uzun ömürlü kullanım: Corsair K70 RGB MK.2 Mekanik Klavye

En kaliteli mekanik klavye modelleri arasında yer alan Corsair K70 RGB MK.2 Mekanik Klavye, Corsair markasının kalitesini bütünüyle yansıtıyor. Fırçalanmış anodize alüminyum çerçevesi sayesinde çarpma ve darbelere karşı dayanıklılık sağlamasının yanı sıra kaliteli dokunma hissi veriyor. Böylece uzun yıllar kullanılacak bir klavye olarak kullanıcılarından tam not alıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de hafif olması. Böylece oyuncu çantalarında ağırlık oluşturmadan taşınabiliyor. Windows tuş kilidi modu sayesinde oyun oynarken kazayla Windows tuşlarına basıldığında oyun ekranının alta alınması engelleniyor. Alman yapımı Cherry MX switchleriyle yüksek kalite vadediyor.

4. Kullanıcı dostu özellikler: Steelseries Apex Pro TKL Mekanik Gaming Klavye

Birçok teknolojik yeniliği bünyesinde barındıran Steelseries Apex Pro TKL Mekanik Gaming Klavye, kaliteli bir oyun keyfi yaşamak isteyen gamerlar tarafından tercih ediliyor. Bilek desteği sayesinde ergonomik bir yapı sunarak uzun süren oyun seanslarını daha konforlu hâle dönüştürüyor. Sağ üst kısmındaki OLED ekranıyla hangi klavye modunun aktif olduğu kolaylıkla görülebiliyor. Tıklanabilir metal silindir ve ortam tuşları sayesinde klavye üzerinden ekran parlaklığı ve ses kontrolü gibi ayarlamaların kolayca yapılmasını sağlıyor. Güçlü mekanik tuşlarıyla hassas ve hızlı tepki vererek eğlencenin dozunu artırıyor.

5. Eğlencenin tadını çıkarın: Rampage KB-R81 Rocket Switch LED RGB Şeritli Metal Yüzey Mekanik Gaming Oyuncu Klavye

"En iyi mekanik klavye hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Rampage KB-R81 Rocket Switch LED RGB Şeritli Metal Yüzey Mekanik Gaming Oyuncu Klavye uygun fiyatı ve kaliteyi tek modelde buluşturuyor. Kompakt tasarımıyla oyuncu masalarında az yer kaplayan klavye, yumuşak bilek bölgesiyle konfor vadediyor. Dayanıklı yapıya sahip blue switch kullanan model, komutları hızlıca algılıyor. Gölge önleme teknolojisi sayesinde birden fazla tuşa aynı anda basılması gereken oyunlarda sorun yaşatmıyor. Canlı renklere sahip RGB LED aydınlatmasıyla etkileyici görsellik yaratıyor.

6. Oyun deneyiminizi taçlandıracak bir model: ASUS TUF Gaming K7 Optik Mekanik Oyuncu Klavyesi

Asus mekanik klavye tavsiyesi isteyenlere ASUS TUF Gaming K7 Optik Mekanik Oyuncu Klavyesi tavsiye ediliyor. IP56 suya ve toza karşı koruma özelliği sayesinde oyun esnasında yaşanabilecek sıvı dökülmesi gibi kazalardan etkilenmiyor. Böylece rahat ve güvenli bir oyun deneyimi yaşatıyor. En hızlı mekanik klavye modellerinden biri olan ürün, 0,2 ms tuş tepki süresiyle hayranlık uyandırıyor. Programlanabilir tuş özelliğiyle oyuncuların takdirini kazanan klavye, ayarlanan tuş atamalarının profil olarak kaydedilmesini sağlıyor. Böylece her oyun için farklı profiller oluşturulabiliyor. Mıknatıslı bilek desteği hafızalı köpükten üretildiği için bileğin şeklini alarak ekstra konfor vadediyor.

7. Hem fiyatı hem performansıyla öne çıkan: Philips SPK8404 Gaming Aydınlatmalı Blue Switch Oyuncu Klavyesi

En iyi mekanik klavye markaları arasında ilk sıralarda yer alan Philips ile devam ediyoruz. Philips SPK8404 Gaming Aydınlatmalı Blue Switch Oyuncu Klavyesi, ekonomik açıdan önemli avantaj yaratan fiyatı ve kullanıcı dostu özellikleriyle göz dolduruyor. Metal alaşımlı yüzeyiyle maksimum dayanıklılık gösteren ve uzun yıllar kullanılabilen model, 50 milyon tuş vurum ömrüyle oyuncuların beğenisini kazanıyor. Gölgelenme önleyen teknolojisi sayesinde birden fazla klavye tuşuna aynı anda basıldığında her tuşun eksiksiz çalışmasını sağlıyor. Minimal tasarımıyla oyuncu masalarında kalabalık yaratmamasının yanı sıra oyuncu çantalarında da kolaylıkla yer bulabiliyor. Ambiglow oyun aydınlatmasıyla harika bir oyun ambiyansı yaratıyor.

8. Seyahat dostu bir model: HyperX Alloy Origins Mekanik Gaming Klavye

Sıklıkla seyahat eden ve bu sebeple hafif, kompakt ve kaliteli gaming mekanik klavye önerisi isteyenlere HyperX Alloy Origins Mekanik Gaming Klavye öneriliyor. Havacılık sınıfı alüminyum gövdesiyle üst seviye dayanıklılık sergiliyor. Modelin en önemli özelliği, üç farklı ayarlanabilir klavye açısı sunması. Bu sayede oyuncuların kendi tarzlarına uygun en rahat ettikleri açı kolayca belirleniyor. HyperX'in özel mekanik tuş anahtarları, dengeli bir kuvvet sağlayarak komutları hızlı ve doğru şekilde yakalıyor. Üstelik klavyenin 80 milyon tuş basım ömrü sunması da cabası!

9. Kompakt ve kullanışlı tasarım: Gamepower Warlock Compact Blue Switch 88 Tuş Mekanik Gaming Klavye

Gamepower'ın en iyi mekanik klavye modelinden biri olan Gamepower Warlock Compact Blue Switch 88 Tuş Mekanik Gaming Klavye, şık ve kompakt tasarımıyla oyuncuların radarına hızlıca giriş yapıyor. Büyük boyutlu klavyelerden hoşlanmayanlar için ideal bir seçenek sunan model, hafif yapısı sayesinde taşımayı da kolaylaştırıyor. Böylece her yere rahatlıkla götürülebiliyor. Güçlü mekanik tuşlarıyla 50 milyon tıklama ömrü sunuyor. Anti-ghosting teknolojisiyle çoklu tuş basımlarına imkân tanıyan model, hassas yapısı sayesinde yüksek güç gerektirmeden tuş basışlarını kolayca algılıyor. RGB LED aydınlatmasıyla birçok renk ve efekt seçeneği sunuyor.

10. Zengin tuş kombinasyonu: Lenovo Lecoo GK301 USB Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Gaming Mekanik Q Klavye

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En kaliteli mekanik oyuncu klavyeleri sıralamasında üst sıralarda yerini alan Lenovo Lecoo GK301 USB Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Gaming Mekanik Q Klavye, performans odaklı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Kaliteli tuş dokusu ve dayanıklı malzeme kalitesi sayesinde oyunculara uzun yıllar eşlik edecek bir model olarak öne çıkıyor. Özel metal paneliyle paslanma ve çizilme gibi sorunlara meydan okuyor. Sadece 690 gram ağırlığı sayesinde yük oluşturmadan taşınan model, 60 milyon tuş basım ömrüyle takdir topluyor. Fn tuşlarıyla çoklu tuş kombinasyonlarının yanı sıra RGB aydınlatma değişikliği ve multimedya kontrolleri de yapılabiliyor.

11. Bütçesi kısıtlı olanlara: Everest KB-GX7 Bluesky 21 Işık Efektli Red Switch Bilek Destekli Mekanik Gaming

Birbirinden başarılı ve kullanışlı oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Everest markası, uygun fiyatlı en kaliteli mekanik oyuncu klavyesini kullanmak isteyenleri Everest KB-GX7 Bluesky 21 Işık Efektli Red Switch Bilek Destekli Mekanik Gaming modeliyle buluşturuyor. Blue switchleriyle eşsiz mekanik klavye deneyimi yaşatan model, 50 milyon tuş ömrüyle uzun yıllar dayanıklılığını koruyor. Oyunlarda en çok tercih edilen 26 tuşu gölgelenme önleyici teknolojisiyle donatıldığı için oyunlarda çoklu tuş basışlarını destekleyerek gamerları zafere taşıyor. Yumuşak ve konforlu deri materyallerden üretilen bilek desteğiyle oyun oynarken konfor sağlıyor.

12. Oyun keyfini daha konforlu hâle getiren: GameBooster G908 Bolt Rainbow Aydınlatmalı Blue Switch Mekanik Bileklikli Oyun Klavyesi

Tam bir fiyat performans ürünü olan GameBooster G908 Bolt Rainbow Aydınlatmalı Blue Switch Mekanik Bileklikli Oyun Klavyesi, kaliteli mekanik tuşlarla oyunlarda eğlencenin tadına varmak isteyenlere tavsiye ediliyor. Büyük enter tuşuyla oyunlarda heyecanın yüksek olduğu kritik anlarda kolay erişim sağlıyor. Kaliteli üst yüzeyiyle yüksek dayanıklılık göstererek premium his sunuyor. %100 Anti-ghosting özelliği sayesinde çoklu tuş basımlarında her tuşun tam performans çalışmasını sağlayarak oyuncuların beğenisini kazanıyor. Konforlu bilek desteğiyle uzun süreli oyunlarda rahatlık vadeden model, RGB aydınlatmasıyla da eşsiz görsellik sağlıyor.

13. Göz alıcı RGB aydınlatmasıyla: Monster Pusat K3 Pro RGB Mekanik Türkçe Kablolu Oyuncu Klavyesi

Hangi mekanik oyuncu klavyesini satın alacağına bir türlü karar veremeyenler için harika bir seçenek olan Monster Pusat K3 Pro RGB Mekanik Türkçe Kablolu Oyuncu Klavyesi, sade ve şık tasarımıyla oyuncuları cezbediyor. Red switch mekanik anahtarlar kullanan model, ergonomik bilek desteğiyle konfordan ödün verilmeden oyun oynanmasını sağlıyor. Böylece oyun kaç saat sürerse sürsün, konfor devam ediyor. Çeşitli tuş programlamalarına imkân tanıyan model, Anti-ghosting özellikli tuşlarıyla kritik anlarda çoklu tuş basımları yapılabiliyor ve oyuncuların performanslarını ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor.

14. Kaliteden ödün vermek istemeyenlere: Gamemax GM-X560QU Gerçek Mekanik Multimedya Oyun Klavyesi

Her zaman en dayanıklı ürünleri tercih edenlerin kaçırmaması gereken Gamemax GM-X560QU Gerçek Mekanik Multimedya Oyun Klavyesi, kaliteli mekanik klavye modelleri arasında yer alıyor. Ayırt edici dokunmatik geri bildirim sunan yapısıyla oyun sırasında hızlı tuş basımlarında oyuncuların tuşa bastıklarını hissetmelerini sağlıyor. Böylece doğru ve etkili hamleler gerçekleştiriliyor. Uygun fiyatı ve malzeme kalitesiyle takdir toplayan model, milyonlarca vuruş sunan mekanik anahtarlarıyla uzun yıllar kullan imkânı vadediyor. Alüminyum kasa kullanıldığı için darbe ve çarpmalardan meydana gelebilecek hasarı en az seviyeye indirerek beğeni kazanıyor.

15. Hem şık hem kullanışlı: Casper Excalibur Gk21 Oyuncu Klavyesi

En sevilen oyuncu ekipmanlarında imzası bulunan Casper, etkileyici tasarımıyla öne çıkan Casper Excalibur Gk21 Oyuncu Klavyesi modeliyle bir dolu özellik vadediyor. Çağdaş tasarımı ve modern detaylarıyla oyuncu masalarına yaratıcı bir tarz kazandıran model, blue switchleriyle en sert tuş basışlarından en hafif dokunuşlara kadar her komutu doğru şekilde algılayıp hızlıca oyunlara yansıtıyor. Üstün kaliteli Alüminyum kasasıyla eşsiz bir kullanıcı deneyimi vadeden model, suya ve toza dayanıklı olduğu için oyun sırasında sıvı dökülmesi gibi kazalardan hasar görmüyor. Terletmeyen kauçuk malzemelerden üretilen bilek desteğiyle oyun oynarken konforu maksimum seviyeye taşıyor.

16. Göz alıcı tasarımıyla: GameBooster G918 Fire Storm RGB Aydınlatmalı Mavi Switch Mekanik Beyaz Oyun Klavyesi

2022 yılında en çok beğenilen mekanik klavye modelleri arasında bulunan ve göz alıcı tasarımıyla görenlerin beğenisini üzerine toplayan GameBooster G918 Fire Storm RGB Aydınlatmalı Mavi Switch Mekanik Beyaz Oyun Klavyesi, beyaz renkli mekanik klavye isteyenler için muhteşem bir seçenek. Blue switch mekanik anahtarlarıyla yüksek hızlı tepki süresi sergiliyor. Böylece her saniyenin değerli olduğu oyunlarda gamerlara avantaj kazandırıyor. Hem tuş hem alt taban kısmında RGB aydınlatma desteği sunarak canlı renklerin etkileyici oyun atmosferi yaratıyor. Kaliteli alüminyum malzemesiyle aşınmalara karşı dayanıklılık gösteriyor. Büyük enter tuşu ve anti-ghosting özelliğine sahip olması da cabası!